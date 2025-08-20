Moraes determina apreensão de passaporte e celular de Silas Malafaia

País – O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou, no fim da tarde desta quarta-feira (20), a adoção de medidas cautelares contra o pastor Silas Malafaia. A decisão foi tomada por considerar que o líder religioso atuou junto do ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) na tentativa de obstruir a Justiça. Também foi determinada a realização de busca e apreensão contra Malafaia, medida que foi cumprida no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

O pastor teve o celular apreendido e está proibido de sair do país, segundo a decisão de Moraes. Ele desembarcava de um voo vindo de Lisboa quando foi abordado por agentes da Polícia Federal. Segundo Moraes, o mandado de busca foi determinado por um pedido da PF após uma busca que identificou trocas de mensagens entre o pastor e o ex-presidente, onde há incitações de ataques aos ministros do STF.

Além da proibição de deixar o país e ter o celular apreendido, Malafaia também não poderá entrar em contato com outros investigados no inquérito, que apura as tentativas de Eduardo (PL-SP) e Jair Bolsonaro (PL) de obstruir o julgamento do ex-presidente.