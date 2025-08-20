quarta-feira, 20 agosto 2025
Fale conosco

Moraes determina apreensão de passaporte e celular de Silas Malafaia

PF realiza ordem de busca e apreensão no Aeroporto do Galeão, após pastor desembarcar de um voo vindo de Lisboa

by alice couto

Foto: Joédson Alves / Agência Brasil

País – O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou, no fim da tarde desta quarta-feira (20), a adoção de medidas cautelares contra o pastor Silas Malafaia. A decisão foi tomada por considerar que o líder religioso atuou junto do ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) na tentativa de obstruir a Justiça. Também foi determinada a realização de busca e apreensão contra Malafaia, medida que foi cumprida no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

O pastor teve o celular apreendido e está proibido de sair do país, segundo a decisão de Moraes. Ele desembarcava de um voo vindo de Lisboa quando foi abordado por agentes da Polícia Federal. Segundo Moraes, o mandado de busca foi determinado por um pedido da PF após uma busca que identificou trocas de mensagens entre o pastor e o ex-presidente, onde há incitações de ataques aos ministros do STF.

Além da proibição de deixar o país e ter o celular apreendido, Malafaia também não poderá entrar em contato com outros investigados no inquérito, que apura as tentativas de Eduardo (PL-SP) e Jair Bolsonaro (PL) de obstruir o julgamento do ex-presidente.

 

 

 

Você também pode gostar

Barra do Piraí lança programa ‘Melhor Idade’

Representantes dos municípios do Médio Paraíba discutem saúde...

Governo do Rio lança sistema para monitorar violência...

Resende lança sistema que integra órgãos municipais, estaduais...

Mãe e filho mantidos em cárcere pelo tráfico...

Barra Mansa escolhe delegados para conferência estadual de...

Fazenda da Grama, em Rio Claro, terá projeto...

Estado do Rio regulamenta máquinas de apostas eletrônicas

Nova rota turística une seresta e natureza no...

Senado aprova novo Código Eleitoral com voto impresso...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996