Morre aos 70 anos o ex-vereador Cirdilei Jerônimo, o Sr. Branco, em Angra

Angra dos Reis – Faleceu neste sábado (19), aos 70 anos, Cirdilei Jerônimo, mais conhecido como Sr. Branco, em Angra dos Reis. O velório está sendo realizado neste domingo (20), na Câmara de Vereadores, até às 11h. Em seguida, o corpo será levado para o Galpão do Branco, no Bracuí, onde seguirá sendo velado. O sepultamento está previsto para as 16h, no cemitério do Bracuí.

Nascido em 8 de setembro de 1954, Sr. Branco teve sua trajetória marcada pelo trabalho na construção civil. Atuou por muitos anos na Construtora Norberto Odebrecht, com participação direta nas obras das Usinas Nucleares de Angra dos Reis. Antes de sua eleição, não ocupou cargos públicos.

Ingressou na vida política em 2016, quando se candidatou pela primeira vez ao cargo de vereador pelo PRB (atualmente Republicanos), mas não foi eleito. Em 2020, concorreu novamente e foi eleito com 1.499 votos.

Durante seu mandato, dedicou-se principalmente às demandas das regiões periféricas da cidade, com atuação mais frequente na comunidade do Bracuí. Em 2024, tentou a reeleição, mas não obteve sucesso