Motorista é flagrado com carro clonado que entregaria em Campinas

Matéria publicada em 16 de abril de 2022, 14:51 horas

Barra Mansa – Policiais rodoviários federais interceptaram na sexta-feira (15), um veículo Chevrolet modselo Tracker, com placa de São Paulo. O motorista, de 38 anos, ao ser abordado, disse que estava levando o veículo, a pedido de um colega, para Campinas (SP).

Os agentes perceberam que o veículo havia sido roubado no dia 17 de fevereiro deste ano, em São Gonçalo, e era clonado de outro original do mesmo modelo, cor, e marca, que foi licenciado em Niterói. Ambas as cidades estão localizadas na Região Metropolitana do Rio.

O motorista foi levado para a Delegacia de Barra Mansa.