Movimento traz campanha contra feminicídio para a região

Matéria publicada em 27 de abril de 2021, 19:24 horas

Sul Fluminense – O grupo “Mulheres do Sul Fluminense ” está lançando na região a campanha nacional “Nem pense em me matar”, do “Levante Feminista Contra o Feminicídio”. O objetivo é colocar a questão em pauta em todo Brasil. O lançamento na região será através de uma reunião on-line na próxima quarta-feira, dia 28 de abril, onde serão dados os primeiros passos na organização do movimento e numa agenda de lutas a ser concretizada nos diversos municípios.

O Levante Feminista contra o Feminicídio no Brasil é uma frente nacional suprapartidária, com mais de 500 movimentos feministas envolvidos para denunciar a omissão do Estado e exigir a proteção da vida das mulheres brasileiras. Lançado em março deste ano, quer chegar a 100 mil assinaturas no Manifesto do Levante, documento que sintetiza a importância da luta.

Segundo o movimento, a falta de políticas públicas se agrava em um país que já ocupava o 5º lugar entre as nações que mais matam mulheres, segundo a lista da Organização Mundial da Saúde (OMS) de países com maior número de feminicídio, com o Brasil atrás apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. A partir do ano 2020, por conta da pandemia e a necessidade de isolamento social, houve um aumento significativo do crime de ódio e que segundo o anuário Brasileiro de Segurança Pública, as vítimas são, em sua maioria, mulheres negras que vivem em desigualdade social e mulheres trans.

“A conquista da Lei do Feminicídio, em 2015, reconhece a especificidade desta violência. É alarmante o índice de ataques que as mulheres vêm sofrendo por parte dos homens, que reproduzem esse sistema patriarcal e racista, aniquilando a vida de uma mulher por se considerar superior a ela”, constata o movimento, que no nível estadual fará seu lançamento no dia 29 com várias atividades.

Todos os dias chegam à mídia notícias de feminicídio, que acontecem Brasil, no estado e também na região Sul Fluminense: “Não podemos nos calar diante de tanta violência e feminícidio, todas as mulheres precisam entender que somente juntas e organizadas poderemos cobrar dos poderes constituídos e da sociedade brasileira atitudes mais eficientes e mudança de cultura e atitudes. Os homens são parceiros nesta luta, mas cabem as mulheres este protagonismos. Nós podemos!”, conclui a equipe organizadora do movimento na região.