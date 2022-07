Município de Itatiaia tem novo secretário de saúde

Matéria publicada em 20 de julho de 2022, 16:10 horas

Rede básica será o foco do seu trabalho

Itatiaia- O novo secretário de saúde de Itatiaia, Filipe Pereira Borges, tem 13 anos de experiência em cargos administrativos nesta área. Foi, por oito anos, diretor de policlínica e em 2017 assumiu a subsecretaria de saúde de Angra dos Reis, cargo que exercia antes de receber o convite do prefeito Irineu Nogueira para ser secretário em Itatiaia. Seu trabalho se destacou na cidade do litoral sul do Rio com a melhora de todos os índices da saúde primária exigidos pelo Ministério da Saúde.

Filipe Pereira Borges tem 39 anos, é graduado em fisioterapia pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, e pós-graduado em osteopatia, anatomia humana e regulação do SUS, pelo hospital Sírio Libanês, de São Paulo. “Agradeço ao prefeito Irineu Nogueira pela confiança no meu trabalho e recebi dele a missão de trabalhar para garantir a qualidade da assistência à saúde em Itatiaia em todos os níveis, da atenção primária até os serviços de alta complexidade do hospital municipal, mas reforço a importância do bom funcionamento na saúde básica que, comprovadamente, é a saída para alcançar a qualidade esperada em todas as esferas da saúde pública.”