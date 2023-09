Munir acompanha aplicação de nova legislação sobre qualidade do ar

Volta Redonda – O deputado estadual Munir Neto (PSD) se reuniu nesta terça-feira (19) com o presidente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Philipe Campello, com o gerente de Qualidade do Ar, Rafael Campos e com o vereador Paulinho AP. O objetivo foi acompanhar o andamento da aplicação do novo decreto estadual que regula a qualidade do ar no Estado, sancionado pelo vice-governador Thiago Pampolha, no início do mês.

De acordo com Munir, o decreto cria um programa ambiental pioneiro, que não era executado até então. Por isso, segundo o Inea, há necessidade de 180 dias para estruturação e organização dos órgãos fiscalizadores, com equipamentos adequados, novas ferramentas de divulgação, treinamento e adequação da legislação.

“O governo do estado está criando, através do Inea, um programa ambiental de excelência. Eles ainda estão em fase de estruturação, mas estão monitorando e fiscalizando energicamente a questão do “pó preto” da CSN. Tivemos a oportunidade de conhecer o site, que permite fazer o monitoramento do ar em tempo real. Esse pacote de medidas vai contribuir muito com a diminuição da poluição em Volta Redonda e outros municípios”, destacou o parlamentar.