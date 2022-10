Munir destaca necessidade de ampliar rede de assistência social no Estado

Matéria publicada em 14 de outubro de 2022, 17:34 horas

Deputado estadual eleito diz que cenário em Volta Redonda serve de referência para o país

Volta Redonda – Deputado estadual eleito e ex-secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Neto chamou atenção para a os problemas que muitas cidades do Estado estão enfrentando para atualizar as informações para o Cadastro Único (CadÚnico), sistema do Governo Federal que dá acesso aos benefícios da assistência social, como o Auxílio Brasil. Segundo ele, isso reforça a necessidade de ampliar a rede de assistência social nas cidades fluminenses.

Munir comparou o caos nas filas que tem sido mostradas no noticiário nacional à situação de Volta Redonda, onde a rede é ampla e está em funcionamento pleno. O município conta com 35 Centros de Referência da Assistência Social (Cras), onde a atualização do cadastro está sendo feita.

De acordo com dados oficiais, Volta Redonda é uma das cidades de médio e grande porte do país com o maior número de Cras por número de habitantes.

O Deputado Estadual eleito Munir Neto, afirmou que o serviço prestado pelo Cras garante inúmeros benefícios à população, principalmente, aos que mais precisam.

“A gente fica muito feliz ao ver que o trabalho que desenvolvemos durante muitos anos à frente da SMAC está dando certo. Lá atrás, muitos me perguntavam: “Munir, pra que construir tantos Cras?”. O Cras é a porta de entrada para os benefícios da assistência. É onde o cidadão menos favorecido encontra apoio e cuidado. Quanto mais unidades disponíveis, teremos menos filas, menos transtornos e mais cidadãos satisfeitos com o atendimento do serviço público”, destacou o deputado eleito.

Além disso, os Centros de Referência da Assistência Social, oferecem gratuitamente à população, ações culturais e esportivas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, oficinas de qualificação profissional, de Inclusão Produtiva e Inclusão Digital e projetos para as gestantes e a primeira infância.

“A participação nas ações que estão disponíveis nos CRAS é de extrema importância. As equipes são capacitadas e realizam um trabalho de excelência. Queremos que as pessoas não procurem o CRAS somente neste momento de atualização do CadÚnico, mas que encontre nas unidades da assistência uma oportunidade de se qualificar, conviver e realizar atividades. A secretária atual Carla Duarte e a equipe maravilhosa da SMAC planeja tudo com muito carinho e sempre pensando no melhor para toda população.”

Munir Neto afirmou que a partir de fevereiro do ano que vem, data que assume o mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), vai trabalhar sistematicamente para que os municípios fortaleçam toda rede socioassistencial.

“Implementamos inúmeros projetos pioneiros, como o projeto de convivência para a Melhor Idade. Volta Redonda é pioneira em todo país na assistência social, queremos levar toda nossa experiência para todos os municípios do estado do Rio de Janeiro”, concluiu.