Munir diz que vai ajudar a equipar novos leitos do Hospital do Retiro

Matéria publicada em 14 de setembro de 2022, 17:44 horas

Volta Redonda – Em campanha por uma cadeira de deputado estadual, o ex-secretário municipal de Ação Comunitária Munir Francisco afirmou que, wntre as propostas que pretende levar adiante, está o caso dos 30 novos leitos que estão sendo construídos no Hospital do Retiro. O candidato garantiu que, se eleito, vai poder ajudar Neto a equipar os novos leitos e também a contratar mais profissionais para a unidade.

– No meio da pandemia do novos coronavírus, nosso governo abriu dezenas de leitos, comprou respiradores e salvou não só as vidas como também nossa economia. No Social, reabrimos mais de 30 centros de referência à assistência social para atender a população mais necessitada. Agora estamos avançando com mais leitos e a construção de mais Cras. Como deputado, vou poder ajudar muito nisso tudo – elencou Munir.

O candidato disse que a questão dos leitos é apenas uma mostra de como a parceria entre ele e Neto poderá ser útil para a população:

– Tudo aquilo que o Neto já está fazendo, vai ficar ainda melhor e mais rápido. Essa será uma das nossas principais bandeiras como deputado estadual: ajudar o Neto a reorganizar e reconstruir Volta Redonda – destacou o candidato.

Munir ressaltou que Volta Redonda precisa de um deputado estadual, mas principalmente de um parlamentar que esteja alinhado com as propostas do governo municipal para o futuro da cidade.

“A gente não tem tempo a perder com disputas pessoais, questões menores que muitas vezes permeiam a política. Eu quero muito poder ajudar o prefeito, ajudar a melhorar ainda mais a relação com o governo do Estado e conseguir cada vez mais recursos para nosso povo”, disse.

Munir voltou a destacar que sente-se orgulhoso por ter sido chamado por Neto para representar o governo nesta eleição.

“O Neto sabe que não vou decepcionar ele e que jamais vou virar as costas para o governo. Somos irmãos, amigos e admiro muito tudo aquilo que ele construiu. Vamos somar forças”, finalizou.