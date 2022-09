Munir diz que vai levar projeto Bombeiro Mirim a outras cidades

Matéria publicada em 16 de setembro de 2022, 16:59 horas

Candidato a deputado estadual é considerado ‘padrinho’ da ação em Volta Redonda e implantou o projeto em Angra dos Reis

Volta Redonda – O candidato a deputado estadual Munir Neto afirmou que uma de suas propostas para um eventual mandato na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) é levar o projeto Bombeiro Mirim para todas as cidades que tenham uma sede da corporação. Munir foi um dos responsáveis pela implantação e manutenção do projeto em Volta Redonda, quando atuou como Secretário Municipal de Ação Comunitária. O projeto chegou a ser interrompido quando Munir deixou a pasta, mas com seu retorno em 2021 as turmas voltaram à ativa com força total.

Da mesma maneira, Munir também foi um dos principais responsáveis pela implantação do Bombeiro Mirim em Angra dos Reis, quando o candidato foi Secretário Executivo de Ação Social da cidade litorânea.

– A parceria sólida que criamos entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Corpo de Bombeiros é um exemplo a ser seguido. Tive a honra de levar essa iniciativa para Angra e agora quero promover esse projeto em todo o Estado. Tenho certeza de que os pais e responsáveis de outros municípios, ao verem esse projeto funcionando em Volta Redonda, desejam poder oferecer isso aos seus filhos. Como deputado estadual, vou fortalecer esta inciativa e expandir o projeto Bombeiro Mirim – disse Munir.

O projeto Bombeiro Mirim foi vislumbrado como uma maneira de ampliar as atividades oferecidas às crianças e aos adolescentes, principalmente àqueles que se encontram em risco de vulnerabilidade social. Isso é feito a partir do estímulo à iniciativa, à independência e à busca por uma identidade, com objetivo de preparar os participantes para o enfrentamento de situações de emergência.

A parceria desenvolve a percepção de riscos, ensina prevenção de incêndios, atualiza técnicas de primeiros socorros e como evitar os mais variados tipos de acidentes comuns ao dia a dia. “Além disso, faz despertar o espírito de ação coletiva, de preservação do meio ambiente, noções de saúde e higiene, educação no trânsito e cidadania”, disse Munir.