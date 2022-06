Munir Francisco concede entrevista sobre pré-candidatura à Alerj

Matéria publicada em 30 de junho de 2022, 18:20 horas

Volta Redonda – O ex-secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, lança nesta quinta-feira (30) sua candidatura a deputado estadual. Em entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE, ele falou sobre sua candidatura, as demandas da região e sua carreira política.

DIÁRIO DO VALE– Sua candidatura tem o aval do prefeito Antônio Francisco Neto, que exerce o quinto mandato em Volta Redonda e é uma liderança muito reconhecida. Pode-se dizer que sua atuação, se eleito, será como parceiro da cidade?

MUNIR FRANCISCO – Caso eleito, serei um grande parceiro, não só de Volta Redonda, mas de toda região Sul Fluminense. Volta Redonda é a maior cidade do sul do estado. Precisamos ter representantes na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal para trazermos recursos e contribuirmos muito mais com a nossa cidade do aço.

DV – Como o senhor vê as demandas da região, e como pretende se relacionar com os demais prefeitos, durante um possível mandato?

MF – Nossa região tem muito a evoluir. Se eleito for, quero trabalhar muito em parceria com os prefeitos. O Neto tem um excelente relacionamento com a maioria dos prefeitos do sul do estado. Com a gente não será diferente! Vamos buscar recursos e criar projetos que trarão melhorias na vida das pessoas, principalmente daquelas pessoas que mais necessitam.

DV – No cenário de uma eleição tão polarizada, como o senhor se posiciona? Tem compromisso com algum dos pré-candidatos a presidente ou governador?

MF – O meu partido, o PSD, não terá candidato à Presidência da República. Não sei qual será a posição da Executiva. Mas estamos num período de estudar as propostas de cada um. Eu sou apaixonado por Volta Redonda e por nossa região, com toda certeza, vou caminhar com quem tiver melhores propostas para a nossa população. Para o governo do estado, eu vou acompanhar o prefeito Neto. Vamos trabalhar muito pela reeleição do Cláudio Castro. Somos muito gratos por tanto recursos que foi destinado para Volta Redonda. Ele, sem sombra de dúvidas, contribuiu muito na reconstrução de nossa cidade.

DV – Que contribuições para Volta Redonda o senhor pode citar, no decorrer de sua carreira política?

MF – Em Volta Redonda tive a oportunidade de criar projetos pioneiros. A assistência social do nosso município é referência para todo o país. Aqui, temos o primeiro Centro Dia gratuito para a pessoa idosa com alzheimer, um trabalho fantástico para a melhor idade, que aumentou a expectativa de vida de milhares de idosos, a fábrica municipal de fraldas e absorventes, além de muitas ações para as crianças, adolescentes, jovens, mulheres, em fim, para toda população. Nós queremos continuar cuidando das pessoas, esse é um dos principais objetivos da nossa pré-candidatura. A gente já fez muito, mas sabemos que tem muito para fazer. Fico muito feliz do Neto, que é meu irmão mais velho, me pedir ajuda para continuar reconstruindo Volta Redonda, mas agora em uma nova posição.