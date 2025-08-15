Munir garante verba de R$ 380 mil para equipar Hospital São João Batista

Volta Redonda – Uma das emendas parlamentares do deputado estadual Munir Neto (PSD) para Volta Redonda, no valor de R$ 380 mil, vai possibilitar a compra de um aparelho de anestesia com monitor multiparâmetros para o Hospital São João Batista (HSJB), que está em obras de ampliação e reforma. A autorização para a liberação da verba foi publicada no Diário Oficial do Poder Executivo do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (15).

“Essa verba é fruto de uma articulação que une Legislativo, governo estadual e municipal. Nesse caso, é um investimento importante na saúde que vai proporcionar a aquisição de um equipamento que administra a anestesia e o monitoramento de sinais vitais do paciente“, disse Munir.

O diretor-geral do HSJB, o vice-prefeito Sebastião faria, afirmou que o novo equipamento será fundamental para o aumento do número de cirurgias que ocorrerá com a expansão da unidade hospitalar.

“O equipamento é espetacular, e será indispensável para o aumento do número de cirurgias que vai ocorrer com a nova ala cirúrgica. Nós agradecemos muito o apoio do deputado Munir, na destinação de emendas para o hospital”, disse Faria.

Segundo Munir, outra verba já aprovada também de sua indicação na área da saúde, no valor de R$ 92 mil, será destinada para a compra de desfibriladores convencionais para o Hospital Municipal Munir Rafull.

Essas verbas fazem parte de um pacote de emendas do deputado, que ultrapassam R$ 3 milhões, e que são dirigidas para as áreas da saúde, da assistência social e da educação, entre outras, de Volta Redonda, Barra do Piraí, Barra Mansa.

“Vamos continuar trabalhando para melhorar a qualidade de vida da população”, concluiu Munir.