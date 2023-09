Munir Neto articula polo de perícia médica no Sul Fluminense

Sul Fluminense – O deputado estadual Munir Neto (PSD) se encontrou na última terça-feira (26), com o presidente do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (DETRAN), delegado Marcus Amim, para levar algumas reivindicações, na busca de melhorias nos atendimentos das unidades do Sul Fluminense. Entre as demandas apresentadas, estava a indicação, de autoria do deputado, que solicitou a criação de um polo para perícia médica em Volta Redonda, para atender todo o Sul Fluminense.

“Essa foi uma das primeiras indicações que fizemos quando chegamos na Alerj. O prefeito Neto ficou até de conseguir o espaço. O presidente nos explicou sobre algumas dificuldades, principalmente, de contratação de médicos. Mas ele ficou de estudar uma forma de tornar realidade”, destacou Munir.

O deputado comentou também sobre a possibilidade de prorrogar o vencimento da Carteira Nacional de Habilitação de pessoas com deficiência até o dia do agendamento do processo.

“Como o processo é um pouco moroso e exige que o usuário se desloque ao município do Rio de Janeiro, propomos ao Marcus que encontre uma forma de prorrogar o vencimento da CNH de pessoas com deficiência até que consiga renovar o processo. Ele gostou da ideia e prometeu viabilizar.”

Outra demanda apontada foi sobre os veículos adaptados para 1ª habilitação para pessoas com deficiência. O DETRAN vai realizar um Termo de Cooperação Técnico autorizando as autoescolas a adquirem os veículos e prosseguirem com todo processo.

“Foi uma reunião muito produtiva. Como membro da Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj, tive a oportunidade de levar algumas solicitações que recebemos diariamente. O presidente Marcus nos recebeu muito bem e ficou de avaliar todas as nossas demandas e executá-las de acordo com o possível. Ficamos felizes com o resultado positivo de alguns pedidos. É importante ampliarmos as políticas para pessoas com deficiência”, avaliou o parlamentar.

Ampliação de vagas para atendimentos

Munir Neto levou para conhecimento do presidente as dificuldades que alguns municípios do Sul Fluminense estão enfrentando no agendamento de RG e renovação de CNH.

“Constatamos que os polos precisam de ampliar os equipamentos, para conseguirem liberar mais vagas para agendamentos, principalmente, de RG. Além disso, solicitamos também para que seja estudada uma forma, para que os usuários do DETRAN tenham gratuidade ou desconto no pagamento do estacionamento, nos polos que estiveram funcionando dentro de shopping centers”, concluiu.