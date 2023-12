Munir Neto debate políticas públicas para pessoas com deficiência em Barra do Piraí

Barra do Piraí – O deputado estadual Munir Neto (PSD) promoveu, nesta segunda-feira (11), uma audiência pública no município de Barra do Piraí para debater o tema: “Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência”. O encontro aconteceu na Câmara Municipal e foi organizado pela Comissão da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, através da solicitação da vereadora Kátia Miki (Cidadania) e do Grupo Pelos Direitos dos Autistas.

“Estamos muito felizes por termos a oportunidade de debater, mais uma vez, esse assunto tão importante. Estamos rodando as cidades do Sul Fluminense, conversando com a população, com as entidades e com o Poder Público e colocando o nosso mandato à disposição para avançarmos em políticas públicas para pessoas com deficiência. Uma grande parte da população barrense compareceu e nos expôs seus anseios. Foi muito positivo”, destacou Munir, que é membro da Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj.

A secretária de Comunicação da prefeitura de Barra do Piraí, América Tereza, que estava representando o prefeito Mário Esteves, anunciou que em breve o governo irá inaugurar um Centro Municipal de Autismo.

“Barra do Piraí vem avançando em políticas públicas para as pessoas com deficiência. Está previsto para o mês de janeiro a inauguração do nosso Centro Municipal de Autismo, que vai atender esse público prioritário com neuropediatria, psicologia especializada, terapia ocupacional, entre outros”.

A vereadora Kátia Miki agradeceu ao deputado pela oportunidade de diálogo e solicitou ajuda para implementação de novos projetos, programas e ações.

“Dar espaço de fala para as pessoas com deficiência e seus familiares que vivem diariamente a falta de políticas públicas é de extrema importância. Precisamos construir projetos e programas que, de fato, atendam os anseios desse público. Essa discussão foi muito rica e eu agradeço ao deputado Munir que é um grande parceiro do meu mandato. Eu tenho certeza de que ele poderá ajudar ainda mais Barra do Piraí a avançar em projetos, programas e ações para a população barrense”.

Participaram da audiência pública os vereadores Pedrinho ADL, Thiago Soares, Jeordane da Silva e Luiz Carlos Paulista, o vereador de Valença, Naldo, representantes da prefeitura e das entidades de apoio às pessoas com deficiência.

“Nós acolhemos todas as demandas, tiramos algumas dúvidas e vamos discutir junto com a Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj. Vamos ajudar o prefeito de Barra do Piraí a avançar e buscar melhorias para toda a população, em especial, para as pessoas com deficiência”, concluiu Munir.