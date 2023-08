Munir Neto destaca importância de Barra do Piraí se tornar ‘Cidade do Audiovisual’

Barra do Piraí – A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) aprovou, na sessão plenária da última terça-feira (22), um projeto de lei de autoria dos deputados Rodrigo Bacellar (PL) e Munir Neto (PSD) atribuindo a Barra do Piraí o título de “Cidade do Audiovisual”. De acordo com Munir, que também é presidente da Frente Parlamentar de Fomento ao Audiovisual, a aprovação do projeto de lei trará retornos positivos e notoriedade para o município, um Polo Audiovisual que ao longo dos anos teve várias realizações alcançadas no setor.

“Mais de 30 produções audiovisuais foram atraídas para gravarem em Barra do Piraí ao longo dos anos, gerando uma importante movimentação econômica e grande divulgação da imagem do município na mídia. Tenho certeza que esta lei vai dar ainda mais notoriedade a tantos investimentos feitos pelos governos do município”, destacou.

Em 2009, Barra do Piraí criou seu Polo Audiovisual, como estratégia de desenvolvimento econômico e social. Com o projeto “Luz, Câmera, Educação!”, que levou oficinas de produção cinematográfica a alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio de escolas públicas e particulares da cidade, mais de 2.500 jovens tiveram a oportunidade de aprender todo o processo de produção de um filme. Com isso, produziram mais de 100 curtas metragens de ficção ao longo dos últimos anos.

O Festival Internacional Estudantil de Cinema de Barra do Piraí, criado em 2010, tornou-se o maior evento do gênero do país e alcançou repercussão internacional, levando Barra do Piraí a países como França, Cuba e Itália. Em 2014, foi estabelecida uma parceria internacional com o Giffoni Film Festival, da Itália. Esse festival, que é realizado há mais de meio século, reúne jovens de mais de 50 países diferentes durante 10 dias, num extraordinário intercâmbio cultural.

Desde 2015, Barra do Piraí representa o Brasil nesse festival, levando jovens estudantes barrenses para essa fantástica experiência.

O município foi ainda o primeiro e único do Brasil a conquistar um CVT – Centro Vocacional Tecnológico do Audiovisual pela FAETEC, proporcionando cursos profissionalizantes gratuitos de roteirista, estilista, produção, direção de fotografia, edição, sonoplastia e animação 3D.

“Um dos principais trabalhos da Frente Parlamentar do Audiovisual é fortalecer o mercado em todo o estado e, principalmente, em nossa Região Sul Fluminense que tem belíssimas paisagens, que podem servir de cenário para produções locais. Além disso, queremos ampliar cursos profissionalizantes gratuitos e estimular novos talentos. Estamos olhando o audiovisual com muito carinho”, concluiu Munir Neto.