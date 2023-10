Munir Neto faz balanço positivo das audiências públicas que vem realizando na Alerj

Volta Redonda – O deputado estadual Munir Neto (PSD), que preside a Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, fez um balanço positivo das 09 audiências públicas que foram propostas e presidas pelo parlamentar, em pouco mais de 07 meses de mandato.

Dentre os temas discutidos nos encontros estão a avaliação de procedimentos de internação involuntária em estabelecimento de assistência psiquiátrica, a avaliação das políticas públicas para as crianças e adolescentes e para população idosa do Estado do Rio de Janeiro, a violência na escola e contra a escola, a situação da primeira infância e a violência contra a pessoa idosa.

Segundo Munir Neto, as audiências serviram como um importante momento de escuta, discussão e troca entre os três Poderes, as entidades e membros da sociedade civil.

“As audiências públicas são momentos importantíssimos para ouvirmos a população e discutirmos o aprimoramento e a construção de novas políticas públicas. Eu estive à frente da secretaria de Assistência Social de Volta Redonda por muitos anos. Fizemos o município se tornar referência, principalmente em ações para crianças, adolescentes, pessoas idosas e com deficiência. Conheço a realidade da população e estou levando essa nossa experiência para o Legislativo”, destacou.

Das audiências públicas de autoria do deputado Munir, nasceram alguns projetos de lei que já foram protocolados na Alerj e que aguardam apreciação e votação em plenário.

“Nossos encontros renderam bons frutos. Além de empreendermos algumas ações junto aos deputados da Comissão, protocolamos alguns projetos que foram construídos em cima das discussões, como: o PL que prevê a implantação de sistema de informações e acompanhamento dos pacientes de internações psiquiátricas involuntárias (SISACIPI) nas clínicas psiquiátricas e comunidade terapêutica públicas e privadas, o que estabelece sanções para as instituições psiquiátricas que não enviarem a comunicação ao ministério público estadual, sobre os pacientes que forem internados de forma involuntária e o que dispõe sobre a implantação e implementação de núcleos de psicologia escolar/educacional no âmbito das diretorias regionais de abrangência da secretaria estadual de educação”.

Volta Redonda: Referência na Assistência Social

Em todos os momentos em que o deputado se reuniu com representantes do Governo do Estado e com membros do Judiciário estadual, ele aproveitou para apresentar os equipamentos e políticas da Assistência Social existentes no município de Volta Redonda.

“Em todos os momentos de discussão aproveitei a oportunidade para apresentar as políticas públicas e equipamentos existentes em Volta Redonda, como o Centro Dia para a Pessoa com Alzheimer, que é o único público da América Latina, as fábricas de fraldas e absorventes e o programa para a melhor idade que garante anualmente uma viagem para um hotel 5 estrelas. Eu tenho muito orgulho em ter contribuído para transformar Volta Redonda em uma cidade modelo em projetos socioassistenciais”, concluiu.