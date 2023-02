Munir Neto inaugura gabinete regional em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2023, 21:20 horas

Evento contou com a presença de políticos e outras lideranças de toda a região Sul Fluminense

Volta Redonda – O deputado estadual Munir Neto inaugurou na noite desta sexta-feira, dia 3, o seu gabinete regional, que ficará em Volta Redonda, na Rua Édson Passos, 101, sala 101, bairro Aterrado. Segundo Munir, o gabinete local é mais um espaço para atender o público, com objetivo de dar voz à população de toda região Sul Fluminense, principalmente, daqueles que mais necessitam do apoio do Poder Público. Além disso, Munir também manterá o gabinete na Alerj.

Os padres Juarez, Jorge Axé e o pastor Alex, vice-presidente da CADEVRE, abençoaram o novo espaço e parabenizaram o deputado pela eleição, relembrando passagens e projetos importantes do ex-secretário de assistência social de Volta Redonda, que contribuíram para a população mais carente.

“Nosso querido Munir teve a ideia, ainda quando era secretário da Smac, de doar farinha multimistura para a pastoral dos Vicentinos da igreja católica. Esse trabalho ajuda muito a combater à mortalidade infantil e a desnutrição”, destacou Padre Juarez.

O prefeito Antônio Francisco Neto disse que tem certeza de que Munir fará um grande trabalho.

“O Munir tem uma forma muito carinhosa de atender as pessoas. Ele é muito acessível, trabalhador e faz de tudo para ajudar todo mundo. Eu tenho certeza que ele será um excelente deputado e que vai fazer muito por nossa cidade e por todo Sul Fluminense.”

O deputado estadual Munir Neto agradeceu mais uma vez à todas as pessoas que o ajudaram na campanha eleitoral e aos 35677 eleitores que acreditam no projeto político.

“Gente, eu estou muito emocionado e feliz com este momento. Eu vou ajudar muito o Neto a reconstruir Volta Redonda e a fortalecer o nosso Sul Fluminense. Esse espaço é a casa do povo. A única exigência que eu fiz para minha equipe, é que toda população seja atendida com muito carinho. Mesmo que não consigamos atender as demandas, vamos atender todo mundo bem! Meu telefone será o mesmo. Eu quero manter esse contato com as pessoas”, finalizou o deputado.