Munir Neto preside Audiência Pública nesta quarta, em Volta Redonda

Volta Redonda – O deputado estadual Munir Neto (PSD) vai presidir hoje (20), na Câmara Municipal de Volta Redonda, a partir das 14h, uma audiência pública que vai discutir o tema: “A empregabilidade da pessoa com deficiência no mercado de trabalho”.

Essa é a 3ª audiência pública da Comissão da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e marca a comemoração do Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, celebrado no dia 21 de setembro.

Segundo o IBGE, cerca de 17 milhões de pessoas têm deficiência no Brasil e apenas 1% dessa população está no mercado de trabalho. A mais de três décadas a “Lei de Cotas” garante inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, prevendo medidas para contratação.

Para o deputado Munir, a lei vai muito além do que colocar as pessoas nos postos de trabalho. “A lei de cotas muda a forma das pessoas lidarem com os outros, humanizando e eliminando barreiras, trabalhando a diversidades e a inclusão efetiva, mas os direitos previstos precisam ser preservado e ampliados.”

Além de diversas autoridades de diversos municípios do Sul Fluminense, irão palestrar: Elizabeth Melo, coordenadora do Centro Dia para Pessoa com Deficiência de Volta Redonda, o auditor fiscal do Trabalho, Marcelo José Rodrigues de Freitas, o Sr. Humberto Lemos, gestor de relacionamentos do Supermercado Royal e o Dr. Alex Araújo, Procurador do município de Volta Redonda.