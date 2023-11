Munir Neto traz ‘RJ para Todos’ para Volta Redonda e Barra do Piraí

Sul Fluminense – O deputado estadual Munir Neto (PSD) articulou para o mês de dezembro a vinda do ‘RJ para Todos’ para a Região Sul Fluminense. O projeto do Governo do Estado do Rio de Janeiro visa dar assistência à população mais vulnerável e em situação de rua, promovendo acesso a direitos como documentação básica, reinserção familiar, inclusão ao mercado de trabalho e acolhimento social.

A iniciativa vai reforçar as ações sociais ‘Conexão Mega Cidadania’, da prefeitura de Volta Redonda e do Unifoa, e o ‘Barra Cidadã’, da prefeitura de Barra do Piraí.

De acordo com Munir, a vinda do ‘RJ para Todos’ atende solicitações dos prefeitos Antônio Francisco Neto (PP) e Mário Esteves (PROS), do Eduardo Prado, presidente do Unifoa, da Carla Duarte, secretária de Assistência de Volta Redonda, e da América Tereza, secretária de Comunicação de Barra do Piraí.

“O ‘RJ para Todos’ é um projeto maravilhoso do governo do estado e traz diversos serviços públicos gratuitos para a nossa população. Volta Redonda criou o ‘Conexão Mega Cidadania’ e Barra do Piraí o ‘Barra Cidadã’ e a gente fica muito feliz de poder contribuir trazendo os serviços do Detran, do Leão XIII, do Procon e do Sine”, ressaltou o deputado.

Conexão Mega Cidadania e Barra Cidadã

Em Barra do Piraí, no distrito da Califórnia, o evento vai acontecer no dia 15 de dezembro, na Avenida Luiz Roberto Coutinho, via principal do bairro. Em Volta Redonda, será no dia 16 de dezembro, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília.

Cada prefeitura vai disponibilizar uma serie de serviços, mas o ‘RJ para Todos’ vai levar: 1ª e 2ª via de identificação civil (DETRAN), isenção para Certidão de Nascimento, Casamento e Óbito (Fundação Leão XIII), orientação do Procon, a Carreta do Trabalhador com oferta de vagas de emprego, confecção de carteira de trabalho digital e seguro-desemprego e distribuição de água portável da Cedae.

A secretária de Comunicação de Barra do Piraí, América Tereza, ressaltou a relevância do evento e agradeceu ao deputado.

“A Califórnia é um distrito que merece muito a atenção do poder público, por isso, eu quero parabenizar e agradecer ao prefeito Mário Esteves, ao deputado Munir Neto e ao governador Claudio Castro por realizarem essa ação social de extrema importância. Deixar a prefeitura e o estado mais perto da nossa população, é algo que merece todo o nosso reconhecimento”.

O deputado Munir Neto conta com a participação em massa de toda população volta-redondense e dos moradores de todo o distrito da Califórnia da Barra.

“Fim de ano é um excelente momento para realizarmos uma ação social. As famílias têm oportunidade de colocarem seus documentos em dia, atualizar o CadÚnico, o cartão de vacinação, elaborar seus currículos, enfim, colocar a casa em ordem para começar o novo ano bem. Esperamos a participação de toda população de Volta Redonda e de todo o distrito da Califórnia da Barra. Vamos fazer uma grande festa para as famílias”, concluiu.