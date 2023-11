Munir Neto vai ao Iterj buscar regularização fundiária para cidades do Sul Fluminense

Estado – O deputado estadual Munir Neto (PSD) participou, nesta terça-feira (14), de uma reunião para promover a regularização fundiária em cidades da região. O foco são comunidades situadas em área urbana e que reúnam famílias de baixa renda. O encontro aconteceu na sede do Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (Iterj), com o presidente do órgão, Robson da Silva Claudino, e contou ainda com a presença da vereadora de Barra do Piraí, Kátia Miki (Cidadania).

“A Regularização Fundiária traz moradia digna e melhoria das Comunidades. Viemos ao Iterj buscar que se conclua com celeridade o processo que já está em andamento, que vai beneficiar moradores do bairro Três Poços, em Volta Redonda e de diversos bairros de Barra do Piraí. Além disso, vamos levantar a necessidade e solicitar a regularização de outros municípios do Sul Fluminense. É importante um olhar especial para o interior. Tem muitas pessoas aguardando ansiosos seus termos de posse e moradia”, destacou Munir.

A vereadora ressaltou que os bairros Cantão, Califórnia, Represa, Boa Sorte e Vargem Alegre, em Barra do Piraí serão contemplados em breve e aproveitou a oportunidade para incluir o distrito de Ipiabas.

“Essa agenda no Iterj com o deputado Munir Neto foi muito produtiva e satisfatória. Tivemos a oportunidade de tomar conhecimento e solicitar celeridade no processo que pleiteia títulos de regularização para diversos bairros de Barra do Piraí. Tivemos ainda, a felicidade de solicitar a inclusão do distrito de Ipiabas que tem diversos moradores que aguardam por muitos anos o termo de concessão de uso”, comemorou.