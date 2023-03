Munir propõe parceria para VR ter perícia médica do Detran - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de março de 2023, 20:22 horas

Volta Redonda – O deputado estadual Munir Neto (PSD), integrante da Comissão da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, apresentou nesta quinta-feira, dia 23, uma proposta para que Volta Redonda série um posto de perícia médica do Detran-RJ. Munir fez uma indicação Legislativa direcionada à presidência do órgão, ao mesmo tempo em que conseguiu apoio da prefeitura local para estreitar a proposta.

– Se o Estado e a Prefeitura trabalharem juntos, a gente pode avançar muito em todas as questões. Queremos muito estreitar, sempre que possível, essa relação. Com isso, quem ganha é a população – destacou Munir.

No documento, o deputado solicitou ao presidente do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran), Adolpho Konder, a implantação de um posto de perícia médica para emissão e renovação de carteira de habilitação (CNH) no município de Volta Redonda, além de demais benefícios que a unidade possa oferecer aos cidadãos.

“O processo para retirada e renovação de carteiras de habilitação das pessoas com deficiência são realizadas no Detran da capital. Isso é custoso e muitas vezes difícil para quem reside no Sul Fluminense. Conversei com o prefeito Neto e ele ficou de ajudar, cedendo um local, caso o órgão deseje implementar nossa solicitação. Sem dúvidas trará inúmeros benefícios para os moradores de nossa região”, pontuou.

Além disso, Munir pediu também a aquisição de dois veículos automotores adaptados para a implantação do projeto “Cidadania Sobre Rodas” em Volta Redonda, que permite a realização de curso prático de primeira habilitação para pessoas com deficiência.

“Este programa permite que as pessoas com deficiência possam realizar todas as etapas do processo de formação e habilitação do condutor de automóveis, sem nenhum custo. É um projeto social do Detran de grande relevância. A implantação em nosso município, será de suma importância para a população do Sul Fluminense”, concluiu.