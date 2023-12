Munir reforça tratamento com Cannabidiol e equipa hospitais de Volta Redonda

Estado do Rio – O deputado estadual Munir Neto apresentou suas emendas impositivas, destinando grande parte do recurso para ampliação do programa de tratamento com o cannabis medicinal de Volta Redonda, para a aquisição de equipamentos para os hospitais São João Batista, que atendem à população de Volta Redonda e de toda região, e Dr. Munir Rafful (do Retiro). Além da saúde, Munir destinou recursos para a reforma de escolas estaduais e criação de núcleos esportivos para crianças, adolescentes e pessoas idosas.

“Nós temos rodado muito por todos os municípios do sul do estado, conversado com os prefeitos e recebido muitas demandas. O governo do estado tem nos ajudado muito, mas as emendas impositivas para o orçamento vão nos possibilitar ainda mais ampliar e construir projetos que visem a melhoria da qualidade de vida de toda população do Sul Fluminense”, destacou o parlamentar.

De acordo com Munir, a maior parte do dinheiro, R$ 500.000, será destinado para aquisição do medicamento cannabis medicinal para pacientes com Epilepsia Refratária, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Mal de Parkinson e Mal de Alzheimer, que estão cadastrados no Sistema Único de Saúde de Volta Redonda, no projeto criado pelo prefeito Antônio Francisco Neto (PP).

“Volta Redonda é pioneira no tratamento com o cannabis medicinal. Os resultados têm sido fantásticos. Eu e o prefeito Neto queremos ampliar esse projeto maravilhoso e dar qualidade de vida para muitas pessoas que são acometidas por essas doenças”.

As emendas

A Assembleia Legislativa do Rio aprovou o uso de R$190 milhões para os 70 deputados emendarem impositivamente o orçamento estadual. Cada deputado terá anualmente R$ 2,7 milhões disponíveis para custearem ações que sejam compatíveis ao plano plurianual e o plano estratégico de desenvolvimento econômico e social.