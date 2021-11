Na França, governador visita fabricante do Teleférico do Alemão

Matéria publicada em 12 de novembro de 2021, 11:30 horas

França – O governador Cláudio Castro irá na tarde desta sexta-feira (12) à cidade de Voreppe, na França, onde fica a sede da empresa Poma, fabricante do Teleférico do Alemão. O objetivo da visita é avançar nas conversas com a companhia para garantir a retomada das atividades do teleférico. O convite para que a comitiva do governo do estado fosse até a fábrica partiu dos executivos da Poma.

– O teleférico é um modal muito importante para os moradores do Complexo do Alemão. A empresa fez questão que viéssemos porque já vínhamos tendo um bom entendimento. Agora, queremos avançar ainda mais para que possamos devolver o teleférico à população – afirmou o governador.

A missão do Governo do Rio de Janeiro na Europa começou na quarta-feira (10), na Itália. Foi firmada uma parceria coma empresa Enel X para a elaboração de projetos de eficiência energética em 1,6 mil prédios públicos das secretarias e órgãos da Educação, Saúde e Segurança.

Ainda na Itália, foi assinado um acordo de entendimento com três empresas (Enel X, Leonardo e TIM) para que o conceito de Cidades Inteligentes seja desenvolvido no estado. Além disso, foi anunciada uma parceria com o ministério da Cultura italiano para o monitoramento por satélite na proteção ao patrimônio histórico do Estado do Rio.

Após permanecer hoje na França, a comitiva segue para Barcelona, na Espanha, onde terá reuniões com empresários e representantes do governo local.