Nelson Gonçalves anuncia sua pré-candidatura a deputado estadual

A experiência, o trabalho realizado e o conhecimento sobre as necessidades da região foram fatores determinantes em sua decisão

O médico Nelson Gonçalves (PSD) confirmou, na manhã desta quarta-feira, dia 6, sua pré-candidatura para a Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). Em reunião com lideranças ele listou motivos para lançar pré-candidatura a deputado estadual.

– Tenho uma grande experiência para o cargo. Já fui deputado várias vezes e sei como buscar recursos, aprovar projetos e despertar o olhar do governo do Estado para atender nossa região. Em cada canto do Sul Fluminense, há pelo menos um investimento que eu trouxe quando era deputado estadual. Estradas, hospitais, escolas, cursos profissionalizantes, meio ambiente, entre outros – ressaltou o ex-deputado.

Nelson Gonçalves considerou ainda a decisão de disputar uma cadeira na Alerj a pedido de representantes de entidades que, segundo ele, se queixam da carência de deputados, da região no Legislativo Estadual. O pré-candidato também falou das conquistas para o Sul Fluminense conseguida por ele quando parlamentar.

Para a Educação, o ex-deputado citou conquistas como a implantação da primeira escola da Faetec, com cursos profissionalizantes, na Volta Grande, em Volta Redonda; reforma de pelo menos 50 escolas da rede estadual, implantação de cursos técnicos profissionalizantes, como o de Meio Ambiente, no Colégio Rondônia, na São Geraldo, além da lei criando a Universidade Pública do Sul Fluminense, com oferta de diversos cursos e programas de pesquisas para a nossa região.

MEIO AMBIENTE

Nelson Gonçalves é autor do pedido de liberação de R$ 23 milhões para a construção da Estação de Tratamento de Esgoto, Gil Portugal, na Vila Santa Cecília. Tal medida, visa preservar o Rio Paraíba do Sul. Ainda pensando em Meio Ambiente, Nelson Gonçalves é autor da Lei considerando 22 de março, Dia Estadual em Defesa do Rio Paraíba do Sul. A ação visa fomentar debates sobre estratégias de preservação das águas desse rio que corta três estados do país.

ESTRADAS

Outro destaque de trabalho do pré-candidato são as inúmeras obras de pavimentação e recuperação asfáltica de estradas como Volta Redonda a Amparo; Amparo a Santa Isabel; Barra Mansa a Angra dos Reis; Santa Isabel a Parapeúna; Conservatória a Santa Isabel; Vargem Alegre a Pinheiral entre outras.

SAÚDE

Outro importante trabalho de Nelson para a Saúde foi a verba de R$20 milhões que ele trouxe para o início das obras do Hospital Regional que hoje atende toda a região.

LEIS

O pré-candidato é autor ainda de leis de destaque. Uma delas determina que postos fixem, em local, visível o preço dos combustíveis, um assunto muito atual.