Nelson Gonçalves defende voto pela experiência  

Matéria publicada em 30 de setembro de 2022, 08:22 horas

Candidato fala do trabalho realizado por ele e projetos para Educação, Turismo, Emprego e Segurança

O voto pela credibilidade de trabalho. Este foi um dos argumentos utilizados pelo candidato a deputado estadual Nelson Gonçalves (PSD), nesta reta final de campanha. Ele reforçou a importância do eleitor votar em quem tem experiência em buscar recursos para obras e investimentos de interesses de Volta Redonda e Sul do Estado.

– Nossa região precisa de um representante na ALERJ que saiba como obter recursos para seu desenvolvimento com foco nas pessoas. Respeito todos que disputam, mas precisamos de alguém que conheça os pedacinhos da região e suas necessidades – ressaltou.

O candidato defendeu a criação da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento do Sul Fluminense que pretende criar assim que chegar á ALERJ, com o objetivo de auxiliar os municípios na busca de recursos.

EDUCAÇÃO

Nelson também falou da Educação e reforçou que vai lutar para a implantação da Universidade do Sul Fluminense, valorização dos profissionais da educação, reforma de escolas, a exemplo do que foi realizado por ele quando deputado estadual, com reforma de escolas como Colégio Presidente Roosevelt no Conforto e Escola Brasília, na Vila Brasília.

– Precisamos de escolas públicas atrativas, com profissionais com remuneração digna para que o ensino seja prazeroso garantido a formação de qualidade para nossos jovens – enfatizou.

TURISMO

Ainda com foco no turismo e desenvolvimento Nelson Gonçalves falou da construção de uma nova Rodovia ligando Volta Redonda a Getulãndia, recuperação da RJ 155, ligando Barra Mansa a Angra dos Reis, duplicação da Serra das Araras, pavimentação de estradas rurais, melhorando a vida de quem vive no campo.

SEGURANÇA

Implantação de uma Delegacia no Retiro, descentralizando os atendimentos prestados pela 93a Delegacia de Polícia, no Aterrado. Esta é uma das propostas de Nelson Gonçalves para a segurança. O candidato, que conseguiu a construção da nova sede do 28o BPM (Batalhão de Polícia Militar), na Voldac, garantiu ainda que vai buscar aumento do efetivo para a PM que atende o Sul Fluminense.

MULHERES

Geração de empregos para mulheres, com incentivos a criação de cooperativas e formação profissional pública, tudo isso associado a mais vagas em creches e ensino em tempo integral possibilitando às mulheres condições de buscar emprego.