Nelson Gonçalves participa de lançamento de livro

Matéria publicada em 3 de junho de 2022, 12:33 horas

Obra conta a história do bairro São Luiz em Volta Redonda

Volta Redonda – O ex-deputado estadual Nelson Gonçalves participou do lançamento do livro “A História do Bairro São Luiz”, narrada pelo morador Evaldo Pontes da Silva. A obra, com 68 páginas, vem ganhando destaque entre as famílias da localidade. Dos 500 exemplares impressos, mais da metade já foi distribuída.

– Estou honrado por participar desse momento que nos propicia uma viagem na história da nossa cidade e, em especial, do bairro São Luiz – disse Nelson Gonçalves, ressaltando que durante o seu mandado deu ênfase a projetos resgatando a história de Volta Redonda e Região Sul Fluminense, como o tombamento de prédios históricos, entre eles, a antiga Rádio Nacional, no Laranjal.

Para o autor Evaldo Silva contar a história da localidade também é importante. A iniciativa, segundo o autor, ganhou a adesão dos moradores que fizeram uma verdadeira “viagem no tempo”, relembrando fatos que marcaram o surgimento do bairro.

Durante as pesquisas, Evaldo relata ter conseguido localizar moradores que participaram da fundação do bairro, que completou 64 anos. Entre os relatos surgem as lembranças das dificuldades vividas na época, bem como as conquistas ao longo do tempo.

– Me emocionei com a história de um casal que veio morar aqui, quando tudo era lama, sem luz e sem água encanada. Eles estão vivos, lúcidos e me contaram sobre as conquistas e de como era bom viver no São Luiz – disse o autor.

Solidariedade

Outra história que chamou a atenção do autor, que ganhou destaque no livro, foi do morador que comprou o primeiro carro – jipe – no bairro. Como era o único veículo na localidade esse morador virou referência dos vizinhos para as emergências.

-Bastava ele chegar em casa e havia uma grávida passando mal para ser levada ao hospital e lá ia ele sem se opor, sempre de cara boa e solidário – contou o autor, ressaltando que exemplares do livro podem ser adquiridos, por valor simbólico e as arrecadações serão destinadas à Associação de Moradores do São Luiz.