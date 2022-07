Nelson Gonçalves visita região Sul Fluminense com deputado Hugo Leal

Matéria publicada em 29 de julho de 2022, 13:27 horas

Rio Claro recebeu R$ 1,7 de emenda parlamentar para a Saúde Pública

Sul Fluminense – Nelson Gonçalves, visitou junto com o deputado federal Hugo Leal, ambos do PSD, diversas cidades da região Sul Fluminense, onde conversaram sobre destinação de verbas federais para setores das cidades, em especial, Saúde Pública e Educação. Um dos municípios contemplados com o recursos de emenda parlamentar destinada por Hugo Leal, foi Rio Claro, que recebeu R$ 1,7 milhões.

Esse recurso, segundo o prefeito José Osmar, será utilizado para compra de equipamentos e material médico-hospitalar para a rede municipal de Saúde. “É muito importante garantir que os recursos arrecadados para a União, pelos estados e municípios, voltem em forma de serviços para a população”, ressaltou o deputado federal, Hugo Leal.

Nelson Gonçalves e Hugo Leal também estiveram com moradores de Barra do Piraí, onde se reuniram com representantes do Grupo de Apoio pelos Direitos dos Autistas. Na pauta formas de garantir e manter o devido acolhimento das pessoas, em especial, crianças com Transtornos do Espectro Autista.

– A Saúde e o devido acolhimento das pessoas é uma preocupação que sempre tive no meu mandato e, nunca parei de lutar e trabalhar por investimentos para a Saúde e Educação, um exemplo, é a destinação de R$ 23 milhões que consegui, junto a Alerj para a construção do nosso Hospital Regional – comentou Nelson Gonçalves.

ARTESANATO EM AMPARO

Moradores e representantes de entidades do distrito de Amparo também fizeram parte da agenda de visita do Nelson Gonçalves e do deputado federal, Hugo Leal. A dupla esteve, entre outros locais, no Artesanato Stella Carvalho, construído pela Associação de Damas de Caridade de Amparo, que funciona em sistema de cooperativa.

– Uma das formas de investir na economia local é valorizar o que cada região oferta de serviços com qualidade. Não existe receita mágica para alavancar a economia de uma localidade, pois o foco deve ser trabalho e investimentos do setor público aumentando o poder de competitividade da região, permitindo que o trabalhador possa ganhar seu sustento na sua cidade – concluiu Nelson Gonçalves.