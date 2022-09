Nelson Gonçalves visita Retiro e fala sobre Educação e Segurança

Matéria publicada em 14 de setembro de 2022, 08:27 horas

Candidato lembrou de obras conquistadas por ele quando deputado, como 28o BPM e reforma de escolas

O candidato a deputado estadual Nelson Gonçalves (PSD) segue agenda intensa por Volta Redonda e Região Sul Fluminense. Uma das localidades visitadas pelo candidato foi o Retiro, onde Nelson voltou a defender propostas para a Educação Pública, com mais ofertas de cursos profissionalizantes, mais vagas em creches para as crianças em tempo integral e uma ampla reforma e modernização das escolas da rede estadual.

– Uma escola atrativa precisa contar com um espaço físico limpo, moderno bem equipado para atender alunos e professores, tudo isso aliado a uma política de valorização dos servidores da rede estadual – ressaltou o candidato, lembrando que quando deputado ele conseguiu a reforma de inúmeras escolas da rede estadual, entre elas, o Colégio Brasília, na Vila Brasília e o Colégio Presidente Roosevelt, no Conforto.

Outro tema abordado pelo candidato foi Segurança Pública. Nelson Gonçalves reforçou que, se eleito, vai trabalhar pela Implantação de uma Delegacia no Retiro, descentralizando os atendimentos prestados pela 93a Delegacia de Polícia, no Aterrado. Ao abordar esse tema o candidato, que conseguiu a construção da nova sede do 28o BPM (Batalhão de Polícia Militar), na Voldac, garantiu ainda que vai buscar aumento do efetivo para a PM que atende o Sul Fluminense.

– Quando vi as condições precárias onde os PMs ficavam no antigo batalhão, trabalhei pela construção daquela sede que fica hoje na Voldac, para dessa forma garantir a esses profissionais uma melhor qualidade de trabalho e consequentemente o aumento do efetivo policial – concluiu Nelson Gonçalves.