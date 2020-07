Neném convida secretária de Saúde e representantes de OS para falarem sobre HSJB

Matéria publicada em 29 de julho de 2020, 13:25 horas

Volta Redonda – O presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Nilton Alves de Faria, o Neném, quer ouvir na próxima terça-feira (04 de agosto), às 18 horas, os representantes da OS que administra a Unidade Hospitalar e a atual Secretária de Saúde de Volta Redonda, Flávia Lipke, com a finalidade de conhecer e esclarecer as dúvidas e buscar soluções junto com os vereadores, na garantia que do jeito que está é impossível continuar. Neném afirmou que o convite é extensivo aos médicos, aos Diretores da OS, aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, a parte administrativa e a todos que trabalham e enfrentam o estado de desrespeito e insegurança no Hospital.

– Eu e os meus pares estamos alarmados, acordamos a necessidade de esclarecer, estamos diante de uma crise na saúde em nossa cidade, pra nós é o pior momento. É unânime que precisamos acolher a todos, e que sem a dedicação e a garra desses profissionais a situação que já é ruim, estaria muito pior. É lamentável, todos os dias recebermos reclamações e reivindicações dos funcionários do HSJB, quanto às condições de trabalho e das inúmeras precariedades. Muito triste saber que uma referência como o Hospital São João Batista vive seus piores dias – afirma Neném.

A atitude de Neném é reflexo das discussões entre os vereadores, que decidiram em reunião fazer esse convite . Os ofícios saem na quinta (29) da Câmara Municipal e serão entregues em mãos já com um retorno e confirmação da presença de todos convidados.

O vereador Neném diz que espera o comparecimento dos representantes e também deixa aberto para a presença da Secretária de Saúde e, vai além:

– A pandemia vem mostrando o quanto devemos cuidar e zelar por todos, e com a nossa cidade não é diferente, e quem cuida do nosso cidadão, merece além de respeito, dignidade. Repito, não podemos deixar o Hospital São João Batista definhar, temos que reagir. Precisamos enfrentar a pandemia, mas nesse momento o primordial é entender e acabar com o descaso encarado pelos servidores do São João Batista e dos nossos profissionais de saúde, verdadeiros guerreiros, que estão na linha de frente e, é impossível continuar nessa situação – declara Neném.