Neném rebate críticas e diz que manterá tentativa de convocar secretária de saúde

Matéria publicada em 21 de junho de 2020, 12:26 horas

Volta Redonda – O presidente da Câmara Municipal, Nilton Alves de Faria, afirmou que vai manter em pauta o requerimento para convocar a secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, a prestar esclarecimentos sobre a suspensão de cirurgias e exames na rede municipal de saúde. Neném rebateu as críticas do prefeito Samuca Silva, de que parlamentares de oposição estariam usando a pandemia do coronavírus para fazer “politicagem” contra o governo.

O presidente ressaltou que a convocação de secretários e outros agentes públicos para prestarem explicações é uma medida prevista na legislação, assim como é uma prerrogativa da Câmara Municipal fiscalizar os atos do Poder Executivo. O presidente da Câmara disse que a independência dos poderes não será ferida em sua gestão.

– A convocação de um Secretário Municipal para prestar informações na Câmara de Vereadores é uma ação legítima. Para poder prestar contas sobre o que está sendo feito pela prefeitura, nós vereadores precisamos de informações. Principalmente aquelas informações que não são dadas nas Lives diárias, nos releases e nas entrevistas. Queremos saber aquilo que a população nos pergunta. O vereador, qualquer um deles, é porta-voz legítimo do povo de Volta Redonda – disse Neném.

O parlamentar disse ainda que a Câmara Municipal deixou de lado questões políticas e ideológicas para ajudar a prefeitura no combate à pandemia. “A Câmara Municipal aprovou quase uma dezena de leis e de mensagens vindas do Executivo, como forma de ajudar no combate ao coronavírus. Da mesma maneira, esta Casa deixou de lado todas as diferenças políticas e ideológicas para – de maneira unânime – aprovar o repasse de mais de R$ 800 mil ao governo municipal. Nestes casos não se falou em politicagem. Para o prefeito, toda tentativa de fiscalizar ou investigar o governo é politicagem”, destacou.

Neném disse ainda que há outras questões envolvendo a Saúde que devem ser cobradas em breve da Secretaria de Saúde, assim como também de outros setores. “Hospital Santa Margarida, Organizações Sociais, Hospital de Campanha, Hospital do Idoso, plataforma da educação e tantos outros temas precisam de esclarecimento. Assim como a questão das cirurgias adiadas, que aflige a população. São nossas pessoas e o dinheiro delas. Isso tudo vai ao plenário, goste o prefeito ou não”, disse.