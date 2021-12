Neto anuncia pagamento do funcionalismo e quitação de parte do débito com comissionados do governo anterior

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2021, 18:24 horas

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto fez um vídeo em suas redes sociais para anunciar que o funcionalismo vai receber o salário de dezembro no próximo dia 28. Ele também informou que vai pagar parte do débito com os ocupantes de cargos comissionados no governo anterior.

“Acabamos agora de fechar as contas de 2021 e temos boas notícias. Vamos pagar o salários de dezembro de todo mundo no próximo dia 28. Com isso, fechamos o ano corrente pagando tudo em dia ou antes mesmo do mês fechar”, escreveu Neto.

O prefeito também anunciou que vai quitar, até o dia 24 de dezembro, o mês de novembro de 2020 de todos os cargos comissionados do governo passado que tinham classificação DAS 101 e 102. Quem tinha classificação DAS 103 já havia recebido novembro.

“Vamos também pagar dezembro de todos os DAS 103 do governo passado e começar a juntar dinheiro para pagar o que faltar aos demais”, continuou o prefeito, destacando: “Em breve, se Deus quiser, vamos poder quitar todas as dívidas deixadas pelo governo anterior com os cargos comissionados”.