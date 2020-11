Neto anuncia primeiros nomes para futuro governo

Matéria publicada em 16 de novembro de 2020, 14:09 horas

Volta Redonda – Candidato mais votado na Eleição Municipal deste domingo em Volta Redonda, Antônio Francisco Neto (DEM) anunciou nesta segunda-feira, 16, os três primeiros nomes que devem compor a equipe no eventual governo.

Therezinha Gonçalves, a Tetê, foi anunciada para a Educação e o vice Sebastião Faria para dirigir o Hospital São João Batista. O jornalista Rafael de Paiva será o Secretário de Comunicação Social.

Neto afirmou que Faria volta para acabar com os problemas deixados pela atual gestão no Hospital São João Batista. Além disso, ele afirmou que não medirá esforços para apurar os gastos feitos com as Organizações Sociais que trabalharam nos dois hospitais públicos da cidade.

Rafael de Paiva foi um dos editores do Diário do Vale por mais de 15 anos e atualmente é assessor do prefeito de Resende, Diogo Balieiro, reeleito com 82% dos votos. Deixou a redação para se dedicar às duas campanhas eleitorais e teve a apresentação do seu nome elogiada pelo jornalista Aurélio Paiva, presidente do Diário do Vale.

“O Neto fez uma excelente escolha, por ter ao seu lado uma pessoa muito profissional, leal e dedicado. O Rafael tem competência e para nós é um orgulho ver um filho do Diário do Vale chegar a essa posição”, disse Aurélio Paiva.