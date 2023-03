Neto anuncia retorno do Orçamento Participativo de Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de março de 2023, 09:07 horas

Volta Redonda – O prefeito Antonio Francisco Neto se reuniu na noite dessa segunda-feira, dia 13, com presidentes das associações de moradores de Volta Redonda, para anunciar o retorno do Orçamento Participativo (OP 2023). O encontro ocorreu no auditório do Palácio 17 de Julho e contou com a presença de representantes de 46 associações de moradores; da presidente da Federação das Associações de Moradores (FAM), Fátima Martins; dos secretários municipais de Planejamento (Cora Peixoto), Infraestrutura (Poliana Moreira), Ordem Pública (tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa); da diretora do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, Marcia Cury; do diretor do Departamento de Elétrica e Iluminação Pública (Deip), Edmar Borges; e do deputado estadual Munir Neto.

Durante a reunião, o prefeito deu espaço para que cada presidente da associação indicasse uma obra prioritária para a sua comunidade. Cada um mencionou o que era importante para o seu bairro e ouviram respostas positivas do prefeito.

“Nós vamos voltar com o Orçamento Participativo com toda a pressão e atender todas as associações. O Jerônimo Telles, que conhece a cidade na palma da mão, vai nos ajudar muito nesta tarefa e, dentro do que ouvimos aqui hoje, vamos realizar 90% destas obras”, afirmou o prefeito.

Neto ainda ressaltou que grande parte das obras citadas pelos líderes comunitários já estão no cronograma de realizações da prefeitura. “Estamos anotando todos os pedidos e vamos atender o mais rápido possível. E podem confiar que vamos seguir o orçamento participativo, que tem a orientação de vocês”, disse ele, aproveitando para lembrar que, apesar do esforço, o município ainda passa por uma situação financeira delicada.

“A dificuldade financeira ainda existe, mas estamos vencendo esses desafios. E tudo está sendo possível, porque temos grande apoio na reconstrução da cidade do maior parceiro de Volta Redonda, que é o Governo do Estado e, mais do nunca, do deputado estadual Munir, que vai nos ajudar muito nestas obras”, afirmou o prefeito.

A secretária Cora Peixoto destacou que a reunião era uma prévia das discussões que vão acontecer entre os meses de maio e junho, para definir as obras do Orçamento Participativo. “Faremos nestes dois meses as reuniões setoriais com representantes de toda a cidade para listar as prioridades. Mas desde já, o governo começa a ouvir os representantes para executar o que já for possível”, disse a secretária, ressaltando a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2024 deverá estar definida até setembro.

O deputado Munir Neto aproveitou para agradecer a participação dos presidentes na reunião. “A equipe da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária) fez e faz muito pela assistência social da cidade, e eu, com muito prazer, tive a oportunidade de estar lá até o ano passado. Mas, agora, com o mandato eu posso contribuir muito com a nossa cidade em todas as necessidades, e vamos batalhar para ajudar o prefeito Neto. Estamos reconstruindo e avançando com obras em Volta Redonda”, salientou o deputado.

Ainda na reunião, o prefeito destacou algumas das obras já executadas na cidade e que já estão no planejamento. “Temos médicos em todas as unidades de saúde, e vamos reformar os dois hospitais da cidade, o do Retiro e o São João Batista. Já estamos reformando, com o apoio do Estado, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santo Agostinho. Fizemos mais de 100 contenções nos bairros e preparamos a cidade para evitar o pior. E com os investimentos na segurança que estamos fazendo, ela será referência para este país. Além da colocação de asfalto em mais de 300 vias em Volta Redonda”, citou o prefeito.

Entre os pedidos das associações, estão reformas em quadras e ginásios, melhorias em unidades de saúde, melhorias em escolas, revitalização de praças, troca de iluminação e pequenos serviços como poda de árvores e capina em alguns bairros.