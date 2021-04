Matéria publicada em 27 de abril de 2021, 19:58 horas

Prefeito apresentou projetos em reunião com integrantes do Ministério da Infraestrutura

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto (DEM), conversou, na tarde de segunda-feira, dia 26, com representantes do Ministério da Infraestrutura para apresentar um projeto de ampliação e manutenção da Estrada Roma-Getulândia e da Rodovia dos Metalúrgicos, que dá acesso à Rodovia do Contorno. A reunião aconteceu de forma online e contou com a presença dos secretários municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré da Silva, de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco; do presidente do IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano), Abimailton Pratti da Silva; e do subsecretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernando Cezar Lee Tavares.

Para a Estrada Roma-Getulândia, que liga o bairro Roma II, em Volta Redonda, ao distrito de Rio Claro, o objetivo é executar inserções que vão melhorar o tráfego. O projeto prevê alargamento da via, implantação de calçadas e meio fio, drenagem, pavimentação, sinalização viária e iluminação.

Com isso, a estrada se torna um corredor de escoamento da produção industrial da Região Sul Fluminense para o Porto de Sepetiba, evitando a Serra das Araras, e para a Rodovia Rio-Santos (BR-101); acesso das cidades do Sul de Minas Gerais à Região da Costa Verde; facilita o acesso de pacientes dos municípios da região ao Hospital Regional Zilda Arns e ainda uma das alternativas como rota de fuga das usinas nucleares Angra I e II, em caso de acidentes.

Rodovia dos Metalúrgicos duplicada

A Rodovia dos Metalúrgicos, que garante acesso à Rodovia do Contorno, que interliga a BR-393 à Via Dutra (BR-116), deve ter um trecho de quatro quilômetros duplicado, com recapeamento asfáltico e iluminação. A obra garante fácil acesso à Rodovia do Contorno, que tira o trânsito pesado do centro de Volta Redonda e também é um novo espaço para desenvolvimento imobiliário e econômico. O escoamento da produção de empresas da região e o aumento da segurança da via com redução de acidentes também serão benefícios alcançados com esta obra.

Durante a reunião, também foi discutida uma solução para o trevo de acesso ao Santo Agostinho pela BR-393.