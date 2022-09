Neto apresenta projetos sociais para o Poder Judiciário

Matéria publicada em 22 de setembro de 2022, 12:08 horas

Rio – O prefeito de Volta Redonda, Antônio Neto, esteve reunido com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Henrique Figueira, para falar sobre projetos sociais da cidade e buscar apoio do judiciário para implementá-los no município. O ex-assessor especial da prefeitura, Deley de Oliveira, participou do encontro.

Projetos como Jovem Aprendiz e Justiça Itinerante, que presta serviços de emissão de documentos no município, são os que foram relacionados no encontro. O presidente do TJRio prometeu levar adiante as propostas apresentadas.