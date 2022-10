Neto atende pedido de Mineirinho e autoriza revitalização de campo no Padre Jósimo

Matéria publicada em 19 de outubro de 2022, 18:52 horas

Volta Redonda – Há anos que o vereador Luciano Mineirinho solicitou ao executivo a reforma e revitalização do campo do Padre Jósimo, uma antiga reivindicação daquela comunidade. Além de requerimento, o vereador, em todas as oportunidades que esteve com o prefeito Neto, pedia a demanda dos moradores daquele bairro. E, agora, o prefeito acaba de assinar a autorização para o começo das obras.

O prefeito anunciou a obra ao fim de uma reunião com Mineirinho em seu gabinete.

– Assinei hoje junto com os amigos do FURBAN a ordem de serviço lá do Padre Jósimo, vamos trocar todos os alambrados, vamos fazer um banheiro feminino e agora estou atendendo ao pedido da comunidade via o vereador Luciano Mineirinho que fez o pedido e atendo a comunidade e o vereador e depois fica faltando melhorar o gramado. O pedido do Mineirinho é uma ordem, há algumas semanas dei minha palavra e estou cumprindo – comentou o prefeito.

O vereador Luciano Mineirinho se manifestou sobre o atendimento ao seu pedido.

– Saímos de uma reunião com o prefeito Neto onde ele atendeu um pedido nosso. Obrigado ao prefeito e à equipe do Furban por atender mais este pedido de nossa comunidade – disse o vereador.