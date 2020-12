Neto busca recursos e mantém contatos para viabilizar projetos

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2020, 10:42 horas

Volta Redonda – O prefeito eleito em Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, tem mantido contatos de forma permanente para buscar recursos e viabilizar projetos a partir de 2021. Neto já fez reuniões com a Superintendência da Caixa Econômica, assim como tem conversado diariamente com parlamentares federais em busca de emendas parlamentares.

Em outra frente, Neto também agendou encontros com ao menos dois secretários de estado: Gustavo Tutuca, de Turismo, e Bruno Kazuhiro, de Infraestrutura e Obras. Da mesma maneira, deve se encontrar em breve com o governador do estado, Cláudio Castro, para discutir principalmente a questão da saúde.

Neto destacou que o deputado federal Antônio Furtado (PSL) já destinou R$ 2 milhões para investimentos na saúde municipal e que o mesmo parlamentar pode ajudar a conseguir outros R$ 5 milhões. “Se essa verba chegar, vamos terminar o Hospital da Criança e ainda fazer novos projetos. O Furtado foi o primeiro a ligar e a se disponibilizar”, disse Neto.

Mobilidade Urbana

Neto também teve encontro com funcionários da Caixa Econômica, discutindo o financiamento do projeto do Arco da Centralidade. Trata-se de uma iniciativa, segundo Neto, capaz de revolucionar a mobilidade urbana de Volta Redonda. “Esse projeto deixamos pronto e com financiamento viabilizado. Infelizmente não foi para frente, mas vamos retomar”, disse.

O projeto prevê três novos viadutos, uma nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, 18 quilômetros de ciclovia e corredores exclusivos para ônibus.

Outra frente que está mais adiantada é para tentar viabilizar a volta dos projetos sociais, tanto da atenção básica quanto da área especializada. O prefeito eleito disse que está confiante de que o Tribunal Superior Eleitoral decida sobre o registro de candidatura até o dia 18 de dezembro e afirmou que seguirá trabalhando para ajudar a cidade. “Estamos fazendo pela cidade”, disse.