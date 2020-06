Neto confirma pré-candidatura a prefeito de Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de junho de 2020, 16:18 horas

Ex-prefeito tentará voltar ao posto e afirma que momento será de poucas promessas e muito trabalho

Volta Redonda – O ex-prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) teve confirmada sua pré-candidatura para tentar voltar ao Palácio 17 de Julho nas eleições municipais deste ano. O partido do ex-prefeito apontou que haverá uma convenção em breve, mas apenas para homologar uma decisão já tomada no ato de filiação em 2019. “O Neto já era o nome e isso só ganhou mais força pelo futuro difícil que se anuncia, com aprofundamento da crise. Acredito que não é hora de aventuras e de correr riscos, principalmente pelo risco da cidade não conseguir se reerguer”, disse o presidente do diretório municipal do DEM, Sebastião Faria.

Neto garantiu que o momento para esta eleição será atípico, com direito a poucas promessas e muito a se fazer. “Quem prometer demais já estará enganando a população de saída. A administração municipal precisa urgente de correções de rumos para que volte a atender os anseios da população. Houve uma guinada para o lado oposto do que antes era prioridade, o que ao menos neste momento ainda não surtiu o efeito esperado pelos atuais gestores. A população está insatisfeita e é isso que nos motiva a tentar voltar”, destacou Neto.

O prefeito ressaltou que a experiência em trabalhar em momentos de crise será fundamental caso venha ser eleito para um novo mandato. “Em 2009, assumimos diante do que foi considerada na época a maior crise financeira da história moderna. Não foi fácil, mas conseguimos fazer muita coisa boa para a população. Não tenho dúvidas que vamos encontrar um cenário bem difícil, pois essa é uma verdade para todas as prefeituras. O entanto, sabemos que é possível fazer um bom trabalho. Até pelo fato de ver em cidades vizinhas bons trabalhos sendo feito”, disse o ex-prefeito.

O ex-prefeito ressaltou que os investimentos feitos na saúde pública em seus mandatos mais recentes precisam de maior atenção para atender a população em sua plenitude. “Na saúde, por exemplo, fizemos a Policlínica da Cidadania, o Centro de Imagens, o Banco de Olhos, o Banco de Sangue, a ampliação dos hospitais do Retiro e do São João Batista. A Clínica da Dor, que era um centro de fisioterapia modelo para o Brasil. Essas e outras unidades precisam voltar a ser o que eram antes”, apontou.

Neto afirmou ainda que através de parcerias importantes conseguiu promover realizações em todas as áreas da administração pública, levando em conta somente seus dois últimos mandatos. “Fizemos a ETE Gil Portugal, que melhorou as condições ambientais e o saneamento básico de Volta Redonda. Na cultura teve a Cidade da Música e o Teatro do colégio Getúlio Vargas. No social temos o Centro de Alzheimer e os inúmeros Centros de Referência à Assistência Social. Na segurança temos o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e a Risp (Região Integrada de Segurança). Fizemos muita coisa”, disse.

O ex-prefeito destacou que está muito confiante em obter seu registro de candidatura junto à Justiça Eleitoral, após ter um parecer de rejeição de contas feito pelo Tribunal de Contas do Estado confirmado pela Câmara Municipal. “Até quem rejeitou minhas contas sabe que não houve dolo ou má-fé. Foram questões administrativas ou burocráticas e não há uma vírgula sobre desvio de dinheiro, coisas deste gênero. A lei é clara e diz que a inelegibilidade só se aplica em caso de dolo”, finalizou Neto