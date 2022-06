Neto destaca importância de região ter universidade pública de Medicina

Matéria publicada em 15 de junho de 2022, 17:07 horas

Prefeito é um dos entusiastas da instalação de um núcleo universitário no Hospital Regional em Volta Redonda

Volta Redonda – O Médio Paraíba pode receber em breve um núcleo de Medicina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). O Hospital Regional Drª. Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda, seria o local escolhido para abrigar a unidade. A vinda da universidade para a região vem sendo discutida principalmente pelo prefeito Antonio Francisco Neto, um dos entusiastas do projeto.

“Nós temos um sonho, que surgiu ainda na época em que era presidente do Cismepa (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba), antes mesmo da construção do Hospital Regional, que é o de trazer para a região uma universidade pública de Medicina. Volta Redonda é uma cidade de operários. Trazer a Uerj para a cidade é proporcionar que os filhos dessas pessoas possam sonhar em ter acesso ao curso de Medicina. Nós fazemos qualquer esforço para tornar este sonho uma realidade”, disse Neto, destacando que o Hospital Regional conta com auditórios, salas de aula e toda a estrutura necessária para começar receber a Uerj.

Desde o ano passado, comitivas formadas por diretores da Uerj e o reitor na época, Ricardo Lodi, estiveram algumas vezes em Volta Redonda conhecendo os equipamentos da Saúde da cidade. Entre os locais visitados estiveram a policlínica, que funciona no Estádio da Cidadania, a Unidade Básica de Saúde (UBS) na Vila Mury e os hospitais São João Batista (HSJB) e Regional.

O projeto de construção da unidade da Uerj em Volta Redonda foi desenvolvido pela equipe da arquiteta Cláudia Freitas. O núcleo universitário ficaria ao lado do Hospital Regional. O custo da obra seria de aproximadamente R$ 3 milhões.