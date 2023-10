Neto destaca projetos de desenvolvimento de Volta Redonda em reunião com padres

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, se reuniu na manhã desta terça-feira (3) com padres da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda. Durante o encontro, que aconteceu no salão da Co-Catedral Nossa Senhora da Conceição, no bairro Conforto, Neto destacou os índices de desenvolvimento da cidade (social e econômico), além de abordar os investimentos nas áreas de Educação e Tecnologia. O chefe do Executivo municipal ainda ouviu dos presbíteros sugestões de melhorias em outras áreas, como segurança, saúde e transporte público.

“Sou muito grato pela oportunidade que tivemos hoje, foi de extrema importância para as comunidades de Volta Redonda. É sempre importante ouvir os padres de nossa cidade e as colocações foram anotadas. Nos colocamos à disposição, sempre procurando ouvir e dialogar”, disse Neto.

O vigário episcopal de Volta Redonda, padre Alex Soares, classificou a reunião como amistosa. “Acolhemos o prefeito que nos ouviu atentamente. Foram relatados temas de destaque que preocupam os cidadãos como: o aumento da violência, saúde, educação e o transporte público. Esperamos este auxílio do governo municipal”, explicou o vigário.

Participaram também do encontro a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, e o secretário de Comunicação, Rafael de Paiva. Pela diocese estiverem presentes: o vigário-geral da Diocese, monsenhor Alércio de Carvalho; o vigário episcopal para a promoção da Pessoa Humana e Cuidado da Casa Comum, Juarez Sampaio, e mais nove padres da cidade.