Matéria publicada em 20 de julho de 2021, 19:34 horas

Senador quer ajudar o município a conseguir apoio dos governos Estadual e Federal para equipamentos esportivos, Olimpede e Retiro dos Atletas

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto (DEM), recebeu, na tarde desta terça-feira, dia 20, o senador Romário de Souza Faria (PL/RJ). Durante o encontro, foi exibido vídeo institucional de apresentação do Retiro dos Atletas, projeto pioneiro de habitação para ex-atletas de todas as modalidades do esporte. Também foi abordada a retomada da Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência), que teve a última edição em 2015.

Neto explicou que a ideia do Retiro dos Atletas é a construção de um edifício de apartamentos, em terreno da prefeitura, próximo ao Estádio da Cidadania Raulino de Oliveira, no Jardim Paraíba, voltado para ex-atletas. “É um projeto inédito e de alcance nacional. “Os ex-esportistas serão selecionados e receberão, sem nenhum custo, moradia, alimentação, tratamentos de saúde, odontológico, fisioterápico, nutricional e psicológico, além de oportunidade profissional, participando de programas de esporte e lazer da prefeitura”, explicou.

O prefeito lembrou ainda que Volta Redonda conta com uma rede completa de equipamentos esportivos espalhados pelos bairros da cidade. “Além do Estádio da Cidadania, da Arena Esportiva e do Parque Aquático Municipal, contamos com 14 ginásios poliesportivos e centenas de quadras poliesportivas cobertas, campos de futebol, incluindo alguns de grama sintética”, enumerou Neto.

Romário aplaudiu a ideia do projeto Retiro dos Atletas e disse que vai ajudar o município a conseguir apoio dos governos Estadual e Federal para investimentos na área de esporte. “A revitalização de equipamentos esportivos, que voltam a ser utilizados com a flexibilização das medidas restritivas por conta da pandemia da Covid-19 podem ser a prioridade. Mas também me comprometo a buscar parcerias para a realização da Olimpede e do Retiro dos Atletas”, falou o senador.

A Olimpede foi lançada pela prefeitura de Volta Redonda em 1987, mas ganhou força a partir da gestão de Deley de Oliveira na secretaria de esportes, num trabalho que teve seguimento com Rose Vilela, que hoje volta a ocupar a pasta. Desde então é considerada o maior evento esportivo de inclusão social para pessoas com deficiência no Brasil. A última edição foi realizada em 2015, com a participação de Romário e sua filha Ivy.

Deley de Oliveira, assessor especial da Prefeitura de Volta Redonda; os secretários municipais de Esporte e Lazer, Rose Vilela, da Pessoa com Deficiência, Pastor Washington; o empresário Rogério Loureiro; e os vereadores Edenilson Azevedo, o Vampirinho, e Wander Temponi também participaram da reunião.