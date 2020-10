Neto diz que encerrará contrato com OS e colocará pagamento em dia, se for eleito

Matéria publicada em 5 de outubro de 2020, 16:28 horas

Volta Redonda– O candidato do DEM à Prefeitura de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, afirmou que duas ações serão prioritárias em uma eventual gestão. Neto citou o encerramento dos contratos com as OS (Organizações Sociais) que administram os hospitais públicos e o fim do parcelamento ou atrasos nos pagamentos dos servidores. Na opinião de Neto, o projeto para terceirização da gestão hospitalar deu errado e custa caro.

– Nós vamos revisar estes contratos, auditar todos estes gastos e encerra-los de verdade. Estas organizações sociais consumiram muito dinheiro do povo de Volta Redonda e a saúde não melhorou. Pelo contrário, a percepção é que piorou muito na ponta, para quem mais precisa – disse Neto.

O candidato ressaltou que o fim dos contratos com as OS trarão alívio para os cofres municipais.

– Só com o dinheiro que vai sobrar quando a gente deixar de pagar as comissões para estas organizações sociais poderemos já pensar em alguns investimentos. É tanto dinheiro que foi jogado fora, que poderemos incrementar não só os hospitais, mas também a saúde básica. Temos de voltar a ter médicos nos postos, remédios na farmácia municipal, melhorar a oferta de exames e cirurgias. Tem muito a fazer e teremos de fazer mais com menos – disse Neto.

Sobre a questão dos servidores, o ex-prefeito afirmou que é possível garantir respeito ao calendário de pagamento que vigorou por anos em suas gestões.

– Os atrasos e parcelamentos de salários indicam claramente que a situação das finanças está ruim. Com isso, não há muito o que prometer ou divagar sobre propostas. Temos de ter os pés no chão e saber que a prioridade é colocar os pagamentos em dia. Isso é o básico e nem mesmo isso está sendo feito – ressaltou o ex-prefeito.

Neto destacou que quando assumiu a prefeitura pela primeira vez encontrou um cenário parecido no que tange aos salários dos servidores.

– Tinha um mês e o décimo terceiro para pagar. O servidor se lembra bem disso e também se lembra de que ao assumirmos nunca mais atrasamos o pagamento deles. Durante todas as minhas gestões, esse foi um compromisso cumprido, mas queremos ir além disso. Só não queremos falar agora algo que não será possível de fazer – destacou.