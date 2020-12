Neto diz que montará 70 leitos para atender pacientes com Covid-19

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2020, 15:18 horas

Segundo prefeito eleito, serão 18 leitos de UTI, 12 de UI e 35 de clínica médica que vão funcionar no Hospital do Retiro por meio de uma parceria com a CDL e empresários do município

Volta Redonda – O prefeito eleito Antonio Francisco Neto (DEM) se reuniu com dirigentes da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas), na véspera do Natal, no último dia 24, para conversar sobre a situação da pandemia. Segundo Neto, o município atualmente não possui leitos suficientes de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e UI (Unidade de Cuidados Intermediários) para atender pacientes com a Covid-19.

Neto discutiu com a CDL e empresários a montagem de 18 leitos de UTI, 12 de UI e 35 de clínica médica. Tudo será montando no Hospital do Retiro, em um andar inacabado, faltando parte de incêndio, elétrica e alguns outros acabamentos. A unidade tem convênio com a UniFOA. Para os padrões da região, será praticamente um novo hospital.

O prefeito eleito pediu à CDL para levantar fundos para agilizar as obras já que, segundo ele, inicialmente o município não tem recursos. A ideia de Neto é buscar verba para um fundo de saúde particular, com a ajuda de empresários do município. Segundo ele, o fundo já tem o aporte de R$ 100 mil doados pela CDL e cada empresa, que já aderiu a parceria, irá doar R$ 10 mil. A CDL já conseguiu a adesão de 19 empresas, totalizando até agora R$ 290.000,00, arrecadados, em menos de uma semana de mobilização. O valor de aporte da CDL-VR foi aprovado nesta segunda-feira, dia 28, pela Diretoria Executiva.

– Queremos aumentar o número de leitos em Volta Redonda para atendimento de pacientes com Covid-19 e deixar o legado para a cidade. Nossa prioridade será sempre salvar vidas. Nós vamos precisar da união de todos, tanto na luta contra a Covid-19 como na reconstrução de nossa cidade. Essa obra no anexo do Hospital do Retiro une estas duas ideias. Será agora usada para salvar vidas durante a pandemia, mas vai ficar de legado para o futuro da saúde pública de Volta Redonda. Serão 18 leitos de UTI e outros 12 de UI em um andar, sendo que em outro serão 35 de clínica médica. Ficamos muito felizes em ter esse apoio dos empresários, que ainda vai crescer mais. Eles atenderam um importante chamado e vão nos ajudar a praticamente conseguir um novo hospital para nossa cidade. Nós só temos que agradecer – disse Neto.

Para a entidade, diante dos casos de Covid-19, além de campanhas de conscientização, tanto a CDL quanto as empresas entendem que é necessário reforçar a rede hospitalar municipal para atender os casos mais graves, com o objetivo de salvar vidas e empregos. “Diante da situação de poucos leitos que nos foi passada, precisamos agir em prol da cidade e da população. Se pudermos ajudar a todos, preservando vidas, mas com o comércio aberto, queremos continuar caminhando juntos, principalmente, com um canal de diálogo com o Poder Público”, disse Gilson de Castro.

O presidente da CDL-VR disse que espera que essa lista de adesão das empresas aumente aos poucos para que se consiga levantar o valor necessário para que as obras terminem o quanto antes. “Queremos mobilizar o máximo de empesas possível, porque precisamos ver a nossa Saúde voltar a ser referência na região, não só com relação aos casos de Covid-19, mas também para todas as outras doenças que continuam sendo registradas, além dos acidentes”, afirmou.

A ideia é criar um selo que identifique as empresas parceiras e também realizar uma campanha divulgando esses parceiros, que vão ajudar a resgatar o atendimento da saúde no município. “Esse projeto é apenas o início e queremos prestigiar as empresas que estão participando, se envolvendo e ajudando nesse momento tão difícil, que é enfrentar essa pandemia. Só temos a agradecer a todos que estão ajudando”, acrescentou.

As seguintes empresas já fizeram a parceria:

1) Lanlimp

2) Correta Comercial Retiro

3) Drogaria Moderna

4) Drogaria Retiro

5) EletroRio

6) Kibon / Disproal

7) Posto Metano

8) Posto JK

9) Ótica Veneza

10) Faraó / Favorito

11) Royal Supermercados

12) Empório Brasil

13) Geran Móveis

14) Cronológica/Vivo

15) Bramil Supermercados

16) Rede AP

17) Sindicato das Indústrias de Panificação do Sul Fluminense

18) Supermercados Três Irmãos

19) Cemitério Portal da Saudade