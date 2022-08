Neto diz que Munir e Deley levarão suas propostas à Alerj e a Brasília

Matéria publicada em 16 de agosto de 2022, 19:27 horas

Prefeito afirma que cidade precisa de ter representantes afinados com seu programa de governo

Volta Redonda – O prefeito Antonio Francisco Neto defendeu na noite desta terça-feira, dia 16, a eleição de Deley de Oliveira para deputado federal e de Munir Neto para deputado estadual. O prefeito pediu votos para os dois candidatos, que segundo ele vão representar as propostas do seu governo na Câmara dos Deputados e na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).

Neto participou do lançamento da campanha de Deley e Munir, realizada no Clube Náutico, em Volta Redonda, e explicou os motivos de ter lançado a dupla nas eleições marcadas para outubro.

— A população acreditou em nossa proposta para reconstruir Volta Redonda e hoje esse projeto já é uma realidade. A cidade já melhorou muito em relação ao que encontramos, mas podemos fazer mais e num período de tempo mais curto. Para isso, é importante ter nossos candidatos eleitos. Assim como eu, Deley e Munir são apaixonados por Volta Redonda e jamais vão nos decepcionar — disse Neto.

Munir, que é irmão do prefeito, destacou a importância de ter sido escolhido para representar o governo nestas eleições.

— Entro na eleição com a missão de representar o governo que a população escolheu para reconstruir Volta Redonda. Espero sair dela eleito como representante do nosso povo. Quero ajudar meu irmão nesta empreitada por nossa cidade e também me dedicar a levar o melhor para toda região — afirmou Munir.

Deley mostrou estar alinhado ao que falaram Neto e Munir:

— Assim como o Neto foi convocado pela população para reconstruir Volta Redonda, me sinto também na obrigação de atender a sua convocação para ajudar nessa missão tão árdua, devido ao tamanho do estrago que nós pegamos. Evidentemente, vamos olhar para toda nossa região e para o Estado em geral, assim como vamos trabalhar para diminuir essa desigualdade tão gritante em nosso país — destacou.

O evento na noite desta terça-feira contou com um grande público e com uma série de políticos e lideranças de diferentes setores. A tendência é que nos próximos dias sejam oficializadas adesões ao pedido de voto do prefeito ao seus dois candidatos.

— Não tenho dúvidas de que vamos contar com apoio da população neste projeto de reconstrução da cidade. Além disso, a presença de tantas lideranças aqui hoje é a certeza de que estamos no caminho certo — finalizou Neto.