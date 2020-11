Neto diz que período pós-pandemia exigirá união de esforços

Matéria publicada em 5 de novembro de 2020, 13:37 horas

Volta Redonda – Candidato à prefeitura de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto afirmou que o período pós-pandemia exigirá união de esforços para a recuperação econômica da cidade. Segundo Neto, a prefeitura terá papel decisivo neste processo, mas destacou que o próximo prefeito terá de ter sensibilidade pra escutar comerciantes, empresários e microempreendedores antes de traçar as metas para o futuro.

– Nós enfrentamos um cenário muito ruim quando assumimos a prefeitura pela primeira vez. As pessoas com um pouco mais de idade se lembram da primeira metade da década de 90, com lojas fechadas nos principais centros comerciais. Volta Redonda corria um sério risco de virar uma cidade fantasma, mas demos a volta por cima e nos tornamos o comércio mais forte do Sul Fluminense – disse Neto.

O ex-prefeito ressaltou que as lições tiradas do período seguinte ao da privatização da CSN serão muito úteis para os próximos anos. “Temos de resgatar o orgulho, o sorriso e o sentimento de que Volta Redonda pode sempre ir além. Todos os cidadãos serão importantes neste processo de retomada, de reconstrução da cidade. Todos, sem dúvida alguma, têm uma importante contribuição para dar”, destacou.