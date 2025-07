Neto e Castro inauguram viaduto do Voldac em Volta Redonda

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, e o governador do estado do Rio, Cláudio Castro, participaram na tarde desta quarta-feira (30) da cerimônia de inauguração do viaduto Porfírio José de Almeida, entre os bairros Voldac e Niterói, a primeira obra entregue dentre as integrantes do Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda. Também estavam da cerimônia o vice-prefeito Sebastião Faria; o secretário de estado de Infraestrtura e Obras Públicas, Uruan Andrade; o secretário de estado de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi; o secretário de estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira; o deputado estadual Munir Neto; o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco; o presidente da Câmara Municipal, Edson Quinto; outras autoridades dos governos municipal e estadual, assim como do legislativo fluminense e federal; e familiares do empresário Porfírio José de Almeida.

Com cerca de 200 metros de extensão, o viaduto tem por objetivo melhorar a fluidez no trânsito no cruzamento das avenidas Nossa Senhora do Amparo e Sávio Gama, em especial para quem se dirige aos bairros Retiro, Voldac e Niterói. A estrutura também conta com uma alça que direciona os motoristas que desejam pegar a Radial Leste.

O prefeito Neto agradeceu ao governado por realizar tantos investimentos no município.

“Nós devemos muito a você, que, sem dúvida nenhuma, foi o melhor governador que esse estado já teve na sua história. Sou muito grato a tudo que você fez por esse estado e por Volta Redonda”, afirmou.

O governador Cláudio Castro falou dos investimentos feitos pelo estado no município nos últimos anos.

“São mais de 300 milhões de reais de investimento. Se a gente conseguiu tirar isso do papel, é porque temos um prefeito parceiro, um prefeito com uma equipe técnica de qualidade, um prefeito que sabe o que a sua cidade precisa, e isso faz toda a diferença”, afirmou.

O secretário de estado de Infraestrtura e Obras Públicas, Uruan Andrade, foi outro a celebrar a união de forças entre estado e município.

“Além do viaduto inaugurado hoje, temos mais dois viadutos e uma ponte em construção, além das mais de 26 mil lâmpadas de LED instaladas e 15 quilômetros de ciclovia. É um projeto que transforma Volta Redonda, e seguimos juntos”, disse.

Também presente na cerimônia, o deputado estadual Munir Neto disse que a inauguração do viaduto marcava um “dia histórico para Volta Redonda”.

“Além de todos os investimentos já citados, vamos fazer o Parque da Cidade, um investimento de mais de R$ 50 milhões. Acabamos de visitar agora o Planetário do Museu da Ciência, que são mais R$ 15 milhões, e mais os novos investimentos em asfalto e na construção da ETA (Estação de Tratamento de Água) no Aero Clube”, afirmou.

Durante a inauguração, o prefeito Neto lembrou a importância de Porfírio de Almeida para o município, como um dos grandes empresários da história da cidade.

“Hoje prestamos homenagem a uma pessoa a quem a cidade deve muito. Porfírio de Almeida foi uma pessoa que ajudou a construir essa cidade Todo mundo que o conheceu bem sabe tudo o que ele fez por Volta Redonda”, disse.

A viúva de Porfírio, Dona Marisa, representou a família na cerimônia, afirmando a gratidão pela homenagem ao marido.

“Para o Porfírio, a empresa era um sonho construído com o seu pai, Antônio, que ambos levaram adiante com garra, aceitando os desafios. Trabalhava incansavelmente para cumprir os compromissos assumidos em realizar as obras com qualidade. Ele via que todos que trabalhavam na empresa como uma grande família. Agradeço ao governo do estado e à prefeitura pela homenagem, e que o viaduto seja um símbolo de integridade, de trabalho honesto e um grande amor por Volta Redonda, valores que ele carregava com orgulho.”

Também está incluso no Plano de Mobilidade Urbana o viaduto que vai ligar a Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no Jardim Amália, à Avenida da Integração, no Aterrado.