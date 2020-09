Neto evita excesso de alianças e terá tempo reduzido de propaganda

Matéria publicada em 21 de setembro de 2020, 08:55 horas

Volta Redonda – A chapa que tem Antônio Francisco Neto como pré-candidato a prefeito e Sebastião Faria como vice terá um dos tempos mais reduzidos de propaganda eleitoral entre as demais já confirmadas para o pleito. Neto e Faria são do mesmo partido (DEM) e a coligação só envolve apenas mais duas legendas (PTB e PMB). A chapa “puro sangue” e o reduzido número de alianças, no entanto, são vistas com bons olhos pelo ex-prefeito.

– Nossa maior propaganda é o que já fizemos pela nossa cidade, as demonstrações de respeito ao dinheiro público na construção de obras como o Estádio da Cidadania, o Hospital do Retiro, o Hospital Regional, a Radial Leste, a ETE dos Correios, a Policlínica da Cidadania e tantas outras realizações. A estrutura e os projetos que criamos para o povo não foram esquecidas – disse Neto.

Faria ressaltou que muitos partidos procuraram o DEM para tentar uma aliança ou coligação, mas disse que as conversas não avançaram. “O cargo de vice do Neto foi muito cobiçado e todos nos bastidores político sabem bem disso. No entanto, esse é um momento muito diferente para Volta Redonda e a preocupação maior não foi com tempo de propaganda, mas com o futuro da cidade. Preferimos marchar assim e vamos colocando nossos projetos em foco. Se alguém se interessar em nos ajudar a colocar esses projetos em andamento, voltamos a conversar. No entanto, o tempo de propaganda não entrou em nossa pauta. Não está ou esteve no radar”, disse Faria.