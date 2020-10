Neto fala de obras executadas em seus mandatos

Matéria publicada em 15 de outubro de 2020, 18:39 horas

Volta Redonda – Candidato a prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto (DEM) fez nesta quinta-feira, dia 15, mais uma carreata por bairros de Volta Redonda. Entre os assuntos comentados com a população no ato em busca da eleição, Neto destacou que, ao longo de seus quatro mandatos anteriores, fez mais de dez mil obras pelos bairros da cidade.

O ex-prefeito afirmou que a grande maioria de tudo que foi feito teve aval da população, através do Orçamento Participativo. Da mesma maneira, garantiu que vai retomar a parceria com a população para definir os investimentos nos bairros da cidade.

– Nós construímos uma grande estrutura na Saúde, na Educação, no Social, no Esporte e Lazer. Postos de saúde, clínicas odontológicas, o Hospital do Retiro, as policlínicas, o Centro de Imagem e tantas coisas que colocaram Volta Redonda como a melhor saúde do estado. Fizemos ainda as cabines de segurança, os Centros de Referência à Assistência Social, escolas, creches. Refizemos o Estádio da Cidadania. Foi muita coisa, que precisava apenas de manutenção, mas acabaram deixadas de lado – disse Neto.

Neto destacou que a infraestrutura criada em suas administrações colocou Volta Redonda como uma das cidades com Índice de Desenvolvimento Humano mais elevados do estado do Rio. “Foi a cidade com melhor índice de desenvolvimento esportivo do estado e na segurança chegamos a zerar o roubo de carros. A rede social foi uma das maiores e mais diversificadas já montadas nesse país. Atendemos da população em situação de rua ao paciente com Alzheimer. Vamos retomar isso, podem ter certeza”, disse ele.

O candidato do DEM também confirmou que o candidato a vice-prefeito em sua chapa, Sebastião Faria, deverá ter a tarefa de gerir a parte hospitalar da rede de saúde, entre outras atribuições. “O Faria já está vendo isso, para caso a gente assuma já termos um norte. Sabemos que a situação está muito ruim. Tem as Organizações Sociais envolvidas em corrupção, falta de material, ameaça de greve. O Faria vai ser a pessoa certa para consertar tudo isso”, disse Neto.