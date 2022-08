Neto homenageia último pracinha vivo em Volta Redonda no aniversário de 100 anos

Matéria publicada em 11 de agosto de 2022, 17:57 horas

Entrega da placa comemorativa foi nesta quinta-feira, 11, na casa do ex-combatente, tenente Francisco Leal; cerimônia também contou com a presença de organizações militares

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, deu uma pausa no trabalho no gabinete para homenagear o tenente Francisco Leal, ex-combatente da II Guerra Mundial, no seu aniversário de 100 anos. Neto fez questão de parabenizá-lo pessoalmente e entregar uma placa, enaltecendo sua coragem e agradecendo por ele ter escolhido Volta Redonda como lar.

— Parabéns amigo, você é fonte de inspiração para todos nós. Quero muito agradecer por tudo que o senhor fez pela nossa cidade e pelo Brasil. Que Deus continue te abençoando. E estamos te esperando para manter a tradição e ser um dos destaques do nosso desfile pelo 7 de Setembro — disse o prefeito, que estava acompanhado dos secretários de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, e de Comunicação, Rafael Paiva; além do comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis.

O último pracinha vivo em Volta Redonda, o tenente Leal, é natural de Valença e mora em Volta Redonda desde 1952. Foi casado com Carolina de Britto Leal, já falecida, e tem quatro filhas, seis netos e cinco bisnetos. Ele foi para a Itália no terceiro escalão, em setembro de 1944, ainda como cabo Leal. Combateu em três grandes batalhas: Monte Castelo, Montese e Fornvo di Taro e participou de um dos maiores feitos da Força Expedicionária Brasileira, a captura da 148ª Divisão Alemã.

O tenente Leal fez questão de agradecer a todos pela presença, pelas lembranças e pelas homenagens.

— Agradeço do fundo do meu coração e dedico essas homenagens ao Brasil, que espero não tenha que guerrear novamente. Sinto muita emoção neste momento e aconselho aos jovens militares que vejo aqui hoje que sejam exemplos de amor ao país — falou.

“Tamanho legado jamais poderá ser esquecido, afinal são homens que empenharam suas vidas para um bem maior, unindo coragem, dedicação e abnegação”. As palavras são do comandante do Batalhão de Comando e Serviços da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), Batalhão Agulhas Negras, o coronel Palmeira. Ele conduziu a entrega da Medalha da Vitória e o respectivo diploma, honraria concedida pelo Ministério da Defesa em reconhecimento à atuação do Brasil em defesa da liberdade e da paz mundial, em especial na II Guerra.

O aniversário de 100 anos foi comemorado na casa do tenente, na Vila Santa Cecília, e contou com a participação de organizações militares. Além dos membros do Batalhão Agulhas Negras, da Aman, que levou a banda de música; estavam a 1ª Divisão do Exército, Divisão Mascarenhas de Moraes, do Rio de Janeiro, que prestou uma homenagem ao aniversariante, usando uniforme histórico; e o 20º Grupo de Artilharia de Campanha Leve, Grupo Bandeirante, de Valença.

Os familiares do tenente Leal também participaram da festa, que teve bolo e “Parabéns pra você”, como a filha Isalete Leal, que falou por todos; o irmão Afrânio da Conceição Leal, que estava com a esposa Maria Aparecida; e a prima que veio de Valença, Dea Romano Conceição de Souza, além dos vizinhos e amigos.