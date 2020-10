Neto mantém candidatura em chapa com Faria como vice

Matéria publicada em 26 de outubro de 2020, 07:51 horas

Volta Redonda – Nesta segunda-feira, seria o último dia para uma eventual troca da chapa que vai disputar a prefeitura. Um dia antes, Antônio Francisco Neto (DEM) teve sua candidatura indeferida em primeira instância, em decisão que cabe recurso. O ex-prefeito afirmou que entra com recurso nesta segunda mesmo e com isso manteve sua candidatura. Desta forma, Neto afastou especulações de que lançaria outro candidato de seu grupo político.

DIÁRIO DO VALE – Como recebeu a informação do indeferimento da candidatura em primeira instância?

Antônio Francisco Neto – Não concordamos, mas respeitamos. Por não concordarmos, vamos recorrer no TRE-RJ. Se for preciso, vamos ao TSE e ao STF. O que nos motiva eu saber que estamos lutando para validar não uma candidatura, mas de um sentimento. A candidatura e a campanha estão mantidos enquanto esse sentimento estiver nas ruas da cidade. As pessoas vão nos ver nas ruas e nas urnas.

DIÁRIO DO VALE – Não teme que sua candidatura leve a um quadro de instabilidade política?

Neto – O maior temor é que a população tenha de votar em alguém por falta de opção. Vimos o que deu na última eleição e o povo quer a nossa cidade bem cuidada de novo. Viemos como candidatos, eu e Faria, atendendo um pedido da população e vamos seguir.

DIÁRIO DO VALE – Esta segunda-feira é o último dia para troca de nomes da chapa, mas você manteve a chapa com Faria e vai até o fim. Pensou em um plano B?

Neto – Em nenhum momento. Espalharam que eu ia lançar o Faria, que seria o Tigrão, que seria o Munir. A partir desta segunda-feira, mais uma fake news dos nossos adversários cai por terra. O candidato sou eu e o Faria e o candidato a vice. Vamos derrubar todas as fake news e ganhar a eleição.

DIÁRIO DO VALE – Se o senhor vencer e a Justiça marcar outra eleição, como vai proceder?

Neto – Vamos ganhar e vamos assumir. Não vamos discutir hipóteses. Não consigo entender o pavor dos nossos adversários de competir com nosso projeto. Eleição se decide na urna.

DIÁRIO DO VALE – Cogita apoiar algum dos candidatos que estão no páreo atualmente?

Neto – Neste momento, só penso em vencer a eleição. Em todo caso, depois da experiência que tivemos nos últimos anos, creio que o povo está bem maduro para escolher o melhor caminho para o futuro.

DIÁRIO DO VALE – O que dá tanta segurança para manter a candidatura?

Neto – Eu não roubei, não desviei recurso, não maculei o nome da nossa cidade e não desonrei os votos que recebi. Até mesmo o juiz eleitoral que deu essa decisão a favor dos meus adversários sabe disso. Eu confio na justiça. Em 2013, chegaram a anunciar que eu estava fora da prefeitura, marcaram a posse do meu adversário e no fim a Justiça fez valer a verdade. Agora não será diferente e tenho certeza que a Justiça Eleitoral vai resguardar o direito do cidadão escolher quem é o melhor para o futuro de Volta Redonda.