Neto percorre bairros e diz que visitas são fundamentais

Matéria publicada em 1 de novembro de 2020, 10:35 horas

Volta Redonda – O candidato do DEM à prefeitura de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, e o vice na chapa, Sebastião Faria, percorreram mais de 25 localidades da cidade entre sexta e sábado, 30 e 31. Neste domingo, a agenda prevê visita a outros 15 pontos.

Segundo Neto, as visitas estão sendo fundamentais para que seja feito um planejamento em caso de vitória nas eleições do próximo dia 15. “Nós identificamos problemas comuns em todas as regiões da cidade. Já falamos da Saúde, da Segurança e da falta de manutenção. Isso é generalizado. Mas existem questões específicas de cada local e só escutando o povo e vendo com os próprios olhos para dimensionar a situação da cidade”, disse Neto.

O ex-prefeito afirmou que o quadro para o futuro é de muita dificuldade. “O funcionalismo está com os salários atrasados ou parcelados. A cidade precisa de um trabalho intenso de manutenção e precisamos de urgência nas ações para melhorar a saúde. E o cofre é um só. Fico observando algumas promessas que estão sendo feitas, é direito de cada um falar o que quer. Mas acho que o povo não é bobo”, destacou.

Neste domingo, Neto e Faria saem para mais uma rodada de visitas, que vai incluir bairros como Aero Clube, Barreira Cravo, Voldac, Vila Santa Cecília, entre outros. “São bairros que também precisam de muita atenção e terão, por isso estamos percorrendo estas áreas no domingo, para firmar esse compromisso. No entanto, o que vemos nas áreas mais afastadas do Centro é uma covardia”, disse.